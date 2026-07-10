  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

10/07/2026 08:23

【企業盈喜】吉宏股份(02603)料中期盈利增最多近1.8億人幣大升五成

　　吉宏股份(02603)(深:002803)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤1.5億至1.77億元（人民幣．下同），升30%至50%，每股盈利35至40分。

　　該集團指，預期淨利潤2.2億至2.5億元，升65.84%至83.13%，扣除非經常性損益後的淨利潤1.48億至1.7億元，增長30.72%至51.58%。該集團指，營業收入和利潤增長主因跨境社交電商業務在鞏固東南亞、東北亞等核心市場的同時，拓展歐洲等區域，通過合夥人計劃持續輸出成熟的運營能力，整體營收規模不斷擴大；將業務系統積累數據與海外主流社交網絡平台對接，驅動模型在訓練與應用中自我進化，投放轉化率不斷提升，營銷廣告費用佔營業收入比重下降；智能化運營提升管理效率，人均效能提高攤薄單位成本，盈利水平提升，帶動跨境社交電商業務整體經營穩健增長，上半年跨境社交電商業務預計淨利潤增長1.4至1.6倍，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長70%至90%。

　　該集團指，包裝業務期內因包裝原材料價格上漲導致成本上升，市場競爭加劇，行業呈現「以價換量」競爭局面，境內外新建包裝生產基地尚處於建設及試生產期間，投入持續發生、運營成本相應增加，導致包裝業務淨利潤下降。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

美伊戰火 | 特朗普揚言周三晚向伊朗發動猛烈打擊

08/07/2026 10:32

中東戰火

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金