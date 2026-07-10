【企業盈喜】吉宏股份(02603)料中期盈利增最多近1.8億人幣大升五成

吉宏股份(02603)(深:002803)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤1.5億至1.77億元（人民幣．下同），升30%至50%，每股盈利35至40分。



該集團指，預期淨利潤2.2億至2.5億元，升65.84%至83.13%，扣除非經常性損益後的淨利潤1.48億至1.7億元，增長30.72%至51.58%。該集團指，營業收入和利潤增長主因跨境社交電商業務在鞏固東南亞、東北亞等核心市場的同時，拓展歐洲等區域，通過合夥人計劃持續輸出成熟的運營能力，整體營收規模不斷擴大；將業務系統積累數據與海外主流社交網絡平台對接，驅動模型在訓練與應用中自我進化，投放轉化率不斷提升，營銷廣告費用佔營業收入比重下降；智能化運營提升管理效率，人均效能提高攤薄單位成本，盈利水平提升，帶動跨境社交電商業務整體經營穩健增長，上半年跨境社交電商業務預計淨利潤增長1.4至1.6倍，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長70%至90%。



該集團指，包裝業務期內因包裝原材料價格上漲導致成本上升，市場競爭加劇，行業呈現「以價換量」競爭局面，境內外新建包裝生產基地尚處於建設及試生產期間，投入持續發生、運營成本相應增加，導致包裝業務淨利潤下降。

《經濟通通訊社10日專訊》