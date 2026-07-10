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AH股新聞

10/07/2026 08:12

大唐發電(00991)建議發最多27億新A股籌80億人幣，控股股東擬16億人幣認購

　　大唐發電(00991)(滬:601991)公布，建議向包括控股股東大唐集團在內的不超過35名特定投資者定向發行不超過26.67億股新A股，募集資金總額不超過80億元（人民幣．下同）。有關建議須待股東批准。

　　該集團指，大唐集團以現金認購的A股佔建議A股發行總數的20%，且認購金額不超過16億元，禁售期為18個月，其餘股份由其他發行對象以現金認購，禁售期為6個月。

*示意性A股認購價不低於6.3元人幣*

　　該集團指，發行A股認購價不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%與每股淨資產值的較高者，示意性A股認購價應不低於每股6.3元。假設以每股6.3元為發行價及募集資金80億元，大唐集團持股由53.04%降至50.92%。

　　該集團指，發行募集資金總額擬用於4個項目及補充流動資金和償還國撥資金專項應付款的投資額約334億元，項目包括大唐撫州電廠擴建工程項目、大唐呂四港擴建項目、大唐潮州電廠5-6號機組項目，及台州頭門港電廠項目。

　　該集團指，截至去年末，資產負債率70.15%，較高的資產負債率一定程度上限制持續融資能力，不利於持續經營與綠色轉型。通過使用募集資金，資金實力將得到增強，資產負債率將會下降，資本結構將得以進一步優化，有利於改善財務狀況，增強公司抵禦風險能力。
《經濟通通訊社10日專訊》

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