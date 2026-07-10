《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|4370.12
|瀾起科技
|(688008)
|3522.58
|兆易創新
|(603986)
|3267.30
|寒武紀
|(688256)
|3061.38
|中微公司
|(688012)
|2904.79
|亨通光電
|(600487)
|2730.67
|中天科技
|(600522)
|2163.87
|海光信息
|(688041)
|2106.80
|生益科技
|(600183)
|2004.88
|紫金礦業
|(601899)
|1952.90
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5443.89
|中際旭創
|(300308)
|5187.48
|北方華創
|(002371)
|3763.83
|新易盛
|(300502)
|3218.59
|京東方A
|(000725)
|2928.07
|立訊精密
|(002475)
|2703.33
|中興通訊
|(000063)
|2626.83
|三環集團
|(300408)
|2497.20
|長川科技
|(300604)
|2357.30
|東山精密
|(002384)
|2335.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
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