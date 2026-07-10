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AH股新聞

10/07/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)4370.12
瀾起科技(688008)3522.58
兆易創新(603986)3267.30
寒武紀(688256)3061.38
中微公司(688012)2904.79
亨通光電(600487)2730.67
中天科技(600522)2163.87
海光信息(688041)2106.80
生益科技(600183)2004.88
紫金礦業(601899)1952.90
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5443.89
中際旭創(300308)5187.48
北方華創(002371)3763.83
新易盛(300502)3218.59
京東方A(000725)2928.07
立訊精密(002475)2703.33
中興通訊(000063)2626.83
三環集團(300408)2497.20
長川科技(300604)2357.30
東山精密(002384)2335.39

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

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