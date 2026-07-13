【駐京專訪】內需復甦仍受制約，專家許光建：應加快推進居民增收計劃、拓展縣域市場

踏入2026年下半年，中國宏觀經濟正步入關鍵的十字路口。中國人民大學公共管理學院教授許光建接受《經濟通通訊社》專訪指出，今年上半年的經濟運行狀況基本達到了預期目標，展望下半年，宏觀調控的重心將聚焦於擴大有效投資與提振消費，通過制度性改革打破區域壁壘，為經濟復甦注入持久動力。



他特別指出，提振民間投資信心不能僅靠單點加碼，必須推動企業走向「敢投、能投、願投」的良性循環；提振消費不能僅靠短期的促銷手段，需從市場和政府層面雙管齊下，更重要的是積極推進各種增收計劃，提升居民消費能力。



*「以舊換新」現邊際效應遞減，需加大開拓縣域、農村市場*



國家統計局數據顯示，5月份，社會消費品零售總額同比下降0.6%，為2022年12月以來首轉負，4月為增0.2%，除汽車以外的消費品零售額同比增長1.1%。許光建認為存在著消費增長緩慢等情況。從宏觀角度來看，當前要更加重視居民消費和民間投資的增長。



針對今年政府大力推行的汽車、家電、數碼產品「以舊換新」政策，市場正擔憂刺激效果出現「邊際效應遞減」，一二線城市置換需求逐漸飽和，單純補貼拉動效果有限，這位資深價格政策專家坦言認同相關憂慮。他指出，提振大宗消費不能僅靠成熟市場加碼，必須尋找增量市場，需要加大對縣域市場、農村市場的開拓，把提振消費和改善農村消費市場環境結合。



政府大力推廣服務消費，但制度仍存在堵點，許光建坦言，夜市、文旅、養老托育等新消費存在監管盲區與條塊分割，需透過「放管服」簡政放權，放開准入、優化監管，釋放服務型消費空間。



*政府要加大醫療、養老等社會保障，城鄉要打通產品雙向流動渠道*



當前居民「高儲蓄、低消費」成為制約內需復甦的核心。許光建一針見血地指出，消費意願低迷並非單純收入問題，更是預期與保障問題。這反映了公眾對收入預期特別是財產性收入預期的不確定性，以及對醫療、養老、教育等未來支出的焦慮，導致預防性儲蓄動機顯著上升。



提振消費不能僅靠短期的促銷手段，更需要從市場和政府層面雙管齊下。政府方面，許光建建議，政府應完善社會保障，加大公共服務領域的托底功能，努力降低降低居民對未來支出的焦慮；市場方面，則要運用財政補貼、貸款貼息等政策工具，集中支持汽車、家電等重點消費品的「以舊換新」。



更重要的是，積極推進各種增收計劃，提升居民消費能力。特別是在城鄉消費差距較大的背景下，必須打通「工業品下鄉」和「農產品進城」的雙向流通渠道，加大財政投入建設現代化的縣域商業體系，為當地居民創造更多的就業機會和增收渠道。



*嚴格落實「全國一張清單」管理模式，降低制度性經營成本*



除了消費端疲軟，供給端與流通渠道的割裂同樣壓制內需。開連鎖店跨省資質重複審批、鄉村買進口家電渠道受限……這些普通人、小微商戶天天遇到的難題，背後是全國統一大市場建設仍未打通的制度堵點。



許光建直言，根源其實是對本地企業保護過度。「全國統一大市場建設」這一宏觀戰略核心目標是徹底破除地方保護與區域壁壘，讓商品、勞動力、技術、數據各類生產要素實現全國自由流動、公平競爭。



他強調，改革突破口在於嚴格落地「全國一張清單」管理制度，全面清理各地違規優惠與市場准入限制，以全國統一監管規則。對普通民眾而言，以往跨省購物售後標準不一、異地維權流程繁瑣、服務規則參差不齊的問題將逐步消解；對個體商戶、中小微企業而言，資質跨省互認、招投標公開透明、區域經營歧視政策清理，將大幅降低制度性經營成本。



另一方面，民企特別是小店小廠，遇到不公平的競爭環境和問題，也要及時的積極的向政府有關部門反映舉報，相信政府部門會積極採取政策措施保護公平競爭。



*落實好市場准入政策，為民企提供更公平競爭機會和環境*



作為重頭戲，《民營經濟促進法》的推進，正實質性地改善民企的社會與市場環境。許光建預計，當前需要繼續關注和重視的是切實落實好市場准入方面的政策，包括招商引資、招投標以及政府採購等方面，政府需堅決破除在招投標、政府採購中設置的隱性歧視條款，為民營企業提供更加公平的競爭機會和環境。



此外，加快落實「十五五」重大工程項目，有效推動鐵路、核電、水利等基礎設施領域積極向民資民企開放。



*「新能源汽車下鄉」要結合農村公路建設等基建提升工作*



下半年經濟路線圖已將重心移向「防範防禦性儲蓄高企」與「引導民間有效投資落地」的精細化跑道。許光建最後總結，下半年宏觀調控既要靠基礎設施重大建設項目積極推進，更需要將這些投資與促進民營經濟有機結合。同時加快推進落實城鄉居民增收計劃，把「新能源汽車下鄉」和提升農村基礎設施水平特別是農村公路建設結合起來。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》