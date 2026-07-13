【國務會議】李強：研究新興支柱產業培育工作，適度超前布局數字基礎設施

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▷ 部署適度超前布局數字基礎設施及通信網建設
▷ 審議通過全民健身計劃，增加場地設施供給
國務院總理李強10日主持召開國務院常務會議，會議研究新興支柱產業培育有關工作，系統推進數字中國建設，適度超前布局數字基礎設。
會議指出，要全鏈條推動新興支柱產業規模化發展，加強基礎研究和關鍵軟硬件攻關，支持多技術路線布局，突出應用牽引，加速技術迭代和生態完善。要強化要素保障，優化監管模式，引導各地因地制宜、錯位發展。
*加快推進新一代通信網、算力網建設*
會議聽取數字中國建設情況匯報。會議指出，要系統推進數字中國建設，適度超前布局數字基礎設施，加快推進新一代通信網、算力網建設，提升數智化水平，全面賦能經濟社會發展。要加強前沿科技攻關，增強對新型安全風險的評估和防控能力，嚴守安全底線。
會議聽取現代流通體系建設進展情況匯報。會議指出，要補齊流通基礎設施短板弱項，結合物流網建設打造重要商品骨幹流通網絡，大力發展多式聯運，進一步降低流通成本。要提升流通治理能力和水平，完善規則標準體系，發展新業態新模式新場景，加快建設高效順暢的現代流通體系。
*部署防汛抗洪救災工作，守牢安全防線*
進一步部署防汛抗洪救災工作。會議強調，始終繃緊防汛抗洪救災這根弦，牢固樹立底線思維、極限思維，堅決克服麻痺思想和僥幸心理，堅持問題導向，舉一反三，加強防範，群策群力打贏防汛抗洪救災這場硬仗。要堅決守牢安全防線，扎實做好風險隱患排查，加密薄弱堤段、超警河段等巡查防守，加強病險水庫、中小水庫監管，科學做好重大水利工程調度，確保大江大河大湖防洪安全。
會議研究自然資源保護利用有關工作。會議指出，要強化主體功能區戰略實施，優化國土空間發展格局，依托都市圈、城市群打造高質量發展動力源。要完善自然資源資產管理制度體系，健全確權登記、產權管理、有償使用等制度。要增強國土空間安全韌性，全面提升自然災害防災減災能力。
會議審議通過《全民健身計劃（2026-2030年）》。會議指出，要多渠道增加全民健身場地設施供給，加力發展校園體育，辦好各類群眾賽事，優化健身普及方式，創新發展健康產業，更好守護人民群眾全生命周期健康。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》
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