《中國要聞》中國石化完成對中國航油重組，實現航油領域產供銷貿一體化

歷時逾半年，萬億級能源央企重組落定。中國石化11日宣布完成對中國航油的重組工作，中國航油正式成為中國石化二級全資子公司。兩家企業重組後，將實現在航油領域的產供銷貿全鏈條一體化，推動煉油產業鏈拓展優化空間、降低交易成本、提升服務能力，增強航油產業全球競爭力。



2025年底，經黨中央、國務院批准，國務院國資委作出中國航油重組併入中國石化的戰略部署。今年1月8日，國務院國資委召開重組大會，就積極穩妥推進重組工作提出明確要求。兩家央企依法合規履行重組前置程序，6月18日，重組事項獲得境內外全部監管審批，7月9日完成工商變更登記，標誌著重組工作圓滿完成。



數據顯示，中國是全球第二大民用航空以及航油消費市場，航油在中國成品油總消費量中佔比約10%。雖佔比不高，但具有確定性增長預期，是成品油市場必爭之地。基於消費量測算，今年中國航油市場規模或超2500億元人民幣。



中國石化經濟技術研究院發布的《2026中國能源化工產業發展報告》預計，在中國未來成品油消費結構中，航空煤油成為重要增長極。根據標準普爾預測，2040年中國航油消費將由2024年的3928萬噸增長至7500萬噸。航油需求的大幅增量須通過穩定渠道實現有效供給。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》