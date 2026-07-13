《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4906.42
|寒武紀
|(688256)
|4850.12
|中微公司
|(688012)
|2938.07
|長電科技
|(600584)
|2452.28
|藥明康德
|(603259)
|2146.81
|生益科技
|(600183)
|2079.78
|拓荊科技
|(688072)
|1925.98
|中國巨石
|(600176)
|1864.43
|海光信息
|(688041)
|1567.05
|亨通光電
|(600487)
|1382.36
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|9600.75
|寧德時代
|(300750)
|7402.63
|北方華創
|(002371)
|3841.72
|新易盛
|(300502)
|3359.08
|紫光股份
|(000938)
|3242.40
|三環集團
|(300408)
|2913.16
|東山精密
|(002384)
|2811.05
|通富微電
|(002156)
|2623.97
|華天科技
|(002185)
|2335.19
|京東方A
|(000725)
|2161.61
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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