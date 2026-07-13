《神州頭條》財經報章頭版摘要：國常會部署新興支柱產業培育

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上半年經濟韌性增強，發展動能加快轉換

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記者12日從國家發展改革委國家信息中心了解到，今年上半年，線下商圈人流熱度同比增長5.7%，消費延續向好態勢；戰略性新興產業相關專利授權量同比增長15.6%，人工智能、人形機器人等前沿領域的資本投資金額同比增長118.4%，經濟高質量發展的創新引擎動力不斷增強。



中國石化完成對中國航油重組，構建航空能源全鏈條新優勢

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7月11日晚間，中國證券報記者從中國石化獲悉，中國石化宣布完成對中國航空油料集團有限公司的重組工作，中國航油正式成為中國石化二級全資子公司。



三天兩立案，資本市場信息傳播秩序迎強監管

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7月10日，喬某因涉嫌編造傳播涉共進股份虛假誤導性信息，被證監會立案調查。7月7日，安某（網名「南京路寶寶總」）因同樣事由涉中公教育被立案。三天兩立案，監管利劍直指市場「攪局者」。有關部門釋放的訊號明確：網絡非法外之地，虛假誤導信息這條紅線，觸碰必究。





《上海證券報》



國常會部署新興支柱產業培育，全鏈條發展鍛造新質生產力戰略支點

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7月10日召開的國務院常務會議研究新興支柱產業培育有關工作，提出要全鏈條推動新興支柱產業規模化發展，加強基礎研究和關鍵軟硬件攻關，支持多技術路線布局，突出應用牽引，加速技術迭代和生態完善。要強化要素保障，優化監管模式，引導各地因地制宜、錯位發展。



中國石化完成對中國航油重組，增強航空燃料產業國際競爭力

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歷時逾半年，萬億級能源央企重組正式落定。中國石化7月11日宣布完成對中國航油的重組工作，中國航油正式成為中國石化二級全資子公司。兩家企業重組後，將實現在航油領域的產供銷貿全鏈條一體化，推動煉油產業鏈拓展優化空間等。



券商另類子三年投資科創逾200億元，中證協發文建言拓寬發展空間

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在「科創券商」敘事的發酵下，證券公司另類投資子公司的行業價值愈發受到市場關注。上海證券報記者獲悉，近期，中證協文章指出，另類子已成長為具備「百億級」造血能力的重要子公司，近三年50多家另類子直接投資於非上市非掛牌的科技型企業金額合計達200多億元(人民幣．下同)。





《證券時報》



從海澱樣本看科技金融實踐：用「資本市場包容性改革」撬動硬科技突圍

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在2026陸家嘴論壇上，全國首批資本市場科技金融實踐樣本名單正式公布，北京海澱與上海浦東、廣東深圳、江蘇蘇州、浙江杭州一同入選，亦是京津冀唯一入選區域。海澱能躋身全國首批資本市場科技金融實踐樣本名單，核心源於科創基底、資本生態、政策承接三大核心競爭力，形成創新、資本、政策三位一體的良性循環。



商業航天迎規模商用拐點，基金經理看好賽道長期價值

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7月10日長征十號乙運載火箭在海南商業航天發射場首飛升空，成功將衛星送入預定軌道；多位基金經理表示，可回收技術落地有望推動單位發射成本下降40%以上，商業航天正迎來由「技術驗證」邁向「規模商用」的關鍵拐點，賽道具備長期配置價值。



經濟學家：股市景氣度樂觀預期延續

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近期，證券時報發起「時報經濟眼：2026年二季度經濟學家問卷調查」，本期調查顯示，多數受訪經濟學家認為二季度國民經濟運行總體平穩，預期經濟增速將不低於4.6%。對於資本市場，受訪者整體延續對A股表現的偏積極評價，保持對股市景氣度的樂觀預期，並看好AI板塊長期前景。