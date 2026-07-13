《鍾之日記》港股連升，AI遜色

7月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場關注中東局勢，美股上周五（10日）靠穩，港股今日輕微低開後轉升，惟半日收市重新下跌。SK海力士錄得創紀錄跌幅，投資人日益擔心AI榮景已過頭，港股存儲及AI概念捱沽。恒指午後止跌，獲內銀撐市，最終全日收報24213，微升38點或0.2%，二連升，今日主板成交超過3095億元。



*滬綜指收挫2.06%逼近3900，創逾三個月低*



今日A股市場震盪調整，三大指數大跌，滬綜指盤中曾跌至3900.67點，最終收挫2.06%報3913.79點，創逾三個月新低。深成指全日跌3.48%，創業板指軟3.1%。滬深兩市成交額約2.8萬億元人民幣，較上一個交易日縮量5707億元人民幣或17%。



中東戰事升級和亞股AI龍頭大跌抑制了風險情緒，A股半導體板塊大幅回調，兆易創新(滬:603986)及德明利(深:001309)跌停，佰維存儲(滬:688525)挫12.6%。海灣地區戰事升級，伊朗聲稱已封鎖至關重要的霍爾木茲海峽，導致油價飆升，並重新點燃全球各地的通脹風險；SK海力士今日跌幅超一成半，觸發韓股再度熔斷，更造成亞洲記憶體概念股普遍下挫。



由於地緣政治局勢再度緊張，油價上漲，A股石油股成為少數保持升幅的板塊之一。其中，中國石油(滬:601857)收高4.2%，中國石化(滬:600028)升2.5%，中國海油(滬:600938)升2.4%。另銀行股撐市守三千九，板塊整體彈2%，農業銀行(滬:601288)及工商銀行(滬:601398)均升逾2%。



*智譜獲大行唱好，MiniMax遭削目標價重挫17%*



內媒報道，智譜(02513)創始人唐傑7月11日發布題為《巨浪已來》的全員內部信，宣布啟動名為「TouchHigh（摸高）」的兩年戰略投入計劃，不追求短期的應用變現，全力衝擊下一代通用人工智能(AGI)。



唐傑同時透露，智譜近日發布了迄今能力最強的開源模型GLM-5.2。該模型支持真正可用的百萬級上下文，在長程任務上繼續保持領先優勢，已面向全量用戶開放。公司將以最寬鬆的MIT協議正式開源，任何個人、企業或機構均可自由下載、部署與商用，無主體限制。



與此同時，摩根大通不足一周再次上調智譜的目標價，由2000元上調20%至2400元，維持「增持」評級。該行指出，智譜的需求已超過服務產能，增量推理資源有望在12個月內轉化為ARR（年度經常性收入），公司融資計劃將為此提供資金支持。瑞銀亦將智譜目標價由1160元大幅上調至2200元，維持「買入」評級，並指其近期推出的旗艦模型GLM-5.2在編碼能力上進一步縮小了與全球頂尖模型的差距。



受上述消息帶動，智譜今日股價曾升12%，高見1836元，隨後回吐漲幅，最終收升0.3%，報1645元；另一邊廂，稀宇科技MiniMax(00100)走勢明顯遜色，今日重挫17.1%，報222.6元，股價連跌三日，亦遭兩大行下調目標價。



其中，摩通將MiniMax目標價由300元下調至240元，維持「中性」評級，認為公司需要更強勁的商業模式驗證，並憂慮其新一輪融資會導致股票價值稀釋。瑞銀則將MiniMax目標價腰斬至500元，仍維持「增持」評級，指其模型仍需時間才能趕上最先進水平，但並不排除憑藉其在算力獲取和研發效率方面的優勢迎頭趕上的可能性。



*萬科發盈警中期最多蝕150億，股價跌2%*



萬科企業(02202)公布，預期截至6月30日止中期虧損120億至150億元（人民幣．下同）、比去年同期虧損119億元擴大。萬科股價最多跌5.5%，全日收跌2.1%，報2.3港元。



集團指，虧損擴大主要原因是房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場和經營環境變化，新增計提了資產減值。成本法核算下，在扣除折舊攤銷後，部分經營性業務以及部分非主業財務投資虧損。



萬科在公告中表示，報告期內交付約2.3萬套房屋，10支公開債券獲得債券持有人同意展期，持續降本增效和存量盤活。當前公司經營指標還沒有呈現出實質性改善，債務和流動性依然承壓。萬科並補充，未來將繼續聚焦化險和發展兩大任務，盤活優化存量資源，提升經營造血能力；聚焦重點城市及主營業務，有序退出非主業投資。



另值得留意，萬科新一屆董事會候選名單上周五（10日）出爐，六名非獨立董事均來自深圳國資體系，原有職業經理人團隊悉數退場，意味這家曾被視為混合所有制改革典範的房企，治理架構正式轉向由國資全面主導。



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