《Ａ股焦點》紫光股份升近3%，預計上半年淨利潤同比增長最多123%

紫光股份(深:000938)公告稱，預計2026年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為19.10億元（人民幣．下同）-23.20億元，同比增長83.50%-122.89%。公司第二季度淨利潤預計11.22億元-15.32億元，第一季度淨利潤7.88億元，據此計算，第二季度淨利潤預計環比增長42%-94%。



紫光股份現升2.92%，報39.53元。



公告稱，業績變動主要是人工智能算力需求爆發驅動ICT市場繼續保持快速增長，公司把握智算和國產化機遇，營業收入快速增長，毛利水平提升；2026年5月末公司完成新華三6.98%的股權收購，公司對新華三的持股比例從81%提升至87.98%，進一步增厚了歸屬於上市公司股東的淨利潤。



經初步測算，預計報告期內非經常性收益的金額約2.5億-3.5億元，主要是由於在新華三剩餘19%股權交易過程中產生的非經常性收益增加。截至2026年5月末，新華三剩餘19%股權交易已完成，該非經常性收益在未來沒有可持續性。上年同期的非經常性損失是0.77億。

《經濟通通訊社13日專訊》