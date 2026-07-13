《Ａ股焦點》蘋概股多數下跌，折疊屏iPhone訂單被傳上調至千萬級，業內持審慎態度

近日，外媒報道稱蘋果公司(US.AAPL)已告知供應商準備今年生產約1000萬台可折疊iPhone，數字高於此前預測的700萬至800萬台。此外，蘋果甚至要求供應鏈廠商為下半年預留可生產8000萬台iPhone的零部件產能，其中包括iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max以及首款可折疊iPhone。該報道稱，蘋果今年手機的總產量預計超過2.2億台。



不過，也有多位產業鏈人士對蘋果加單首款折疊iPhone的出貨量表達了審慎態度。Counterpoint高級分析師林科宇表示：「千萬台的出貨目標有點多了，可能是某個零部件、組件的備貨被提高，目前預估，2026年蘋果折疊屏出貨約600萬至700萬台左右。」



A股蘋果概念股多數下調，領益智造(深:002600)、安泰科技(深:000969)、大族激光(深:002008)、橫店東磁(深:002056)跌停，捷邦科技(深:301326)挫18.5%，創世紀(深:300083)、信維通信(深:300136)及安達智能(滬:688125)均跌逾一成。

《經濟通通訊社13日專訊》