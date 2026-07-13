《中日關係》外交部：日方涉南海仲裁裁決言行惡劣，已提出嚴正交涉

日本外務大臣茂木敏充12日就「南海仲裁案裁決」出台十年發表談話，稱中方不接受仲裁裁決的主張「違背和平解決爭端的原則，並損害法治」，並夥同他國發表聯合聲明，重申海牙常設仲裁法院2016年的裁決對中菲雙方具有最終且具法律約束力的效力。對此，中國外交部亞洲司負責人同日表示，已就此事緊急約見日駐華使館首席公使，提出嚴正交涉、表達強烈不滿和抗議。



中方指出，日本在南海問題上負有歷史罪責且並未清算，沒有任何資格說三道四。日方惡劣言行挑戰戰後國際秩序和國際法治，奉行雙重標準，搬弄是非，破壞南海和平穩定，違背地區國家共同利益和意願，引起包括中國在內國際社會對日本近代以來侵略殖民暴行的歷史警覺和強烈憤慨。中方將堅決有力回擊日方挑釁，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。



此外，中方還就台灣問題、日遺化武、日國會議員妄議中國民族政策，以及日方軍事安全系列負面動向等提出嚴厲交涉。



*外交部：堅定捍衛南海領土主權和海洋權益*



中國外交部發言人亦表示，茂木敏充就「南海仲裁案裁決」出台十年發表談話，公然為非法「裁決」張目，攻擊指摘中國合法主張，妄稱日本是南海事務的利益攸關方。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。



外交部發言人稱，日本關心的根本不是國際法治，而是想介入南海，攪亂地區。一段時間以來，日本不斷加強同菲律賓的勾連，向菲律賓輸出武器裝備。日本數次向海外派遣軍事力量，發射進攻型導彈，這些行動遠遠超出「自衞」範疇，是在突破日本憲法和國際法規制，挑戰戰後國際秩序。



發言人強調，中方奉勸日本停止污蔑攻擊中國，停止在南海問題上搬弄是非，停止破壞南海和平穩定。中國將繼續堅定捍衛自身在南海的領土主權和海洋權益。任何試圖挑戰中國合法權益、破壞南海和平穩定的圖謀都注定破產。



*促西方國家停止在南海問題上挑事生非*



此外，美國等14國12日發表所謂「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明，指依據裁決，中國在南海的廣泛海洋主張均沒有法律依據，14國並反對在爭議海域採取威脅區域穩定的「破壞穩定」行動。中國外交部同日發布表聲明稱，中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區和大陸架；中國在南海擁有歷史性權利。南海諸島屬於中國早已成為國際社會的普遍共識。



聲明強調，「南海仲裁案」違反「國家同意」、「約定必須遵守」等國際法基本原則，違反《聯合國海洋法公約》本身，更違背南海基本事實。「所謂『裁決』是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。中國不接受、不承認該『裁決』，反對且不接受任何基於該『裁決』的主張和行動」。在領土問題和海洋劃界爭議上，中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案。中方敦促有關國家切實尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止在南海問題上挑事生非，停止破壞南海和平穩定。

《經濟通通訊社13日專訊》