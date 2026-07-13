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AH股新聞

13/07/2026 11:38

《神州券商》內媒：券商經紀人加速出清，近一年半減員近1.2萬人

　　據《財聯社》報道，證券經紀人的出清或有開快之勢。數據顯示，2025年以來券商行業經紀人已減少近1.2萬。監管層早在2024年已傳達券商應順應財富管理轉型方向、逐步實現經紀人清零，目前部分頭部券商基本完成清零，中小券商仍存較大規模經紀人。

　　另據《證券時報》引述東財Choice數據指出，截至2026年上半年末，全行業證券經紀人總數為1.72萬人，相較於去年底的數據，今年上半年又減少了約5700人。從最高峰的逾9萬人開始下滑，到現在的不足2萬人，預計後面將逐步清零。據悉，中信證券(06030)(滬:600030)、國信證券(深:002736)等頭部券商經紀人早已清零。

*業內人士：客戶流失影響不大*

　　據了解，對於經紀人清退，行業執行力度有所差別。有地方局強調規範清退流程，但無統一時間表，後續監管層會對清退過程規範性進行核查。有券商表示，將結合頭部實踐、監管導向及行業趨勢，加快清退步伐，但採用平穩方式推進，如合同到期不續約、考核淘汰等，並同步調整傳統佣金依賴模式，匹配財富管理轉型，清退過程中，符合條件的經紀人可轉為財富經理、投顧等正式崗位。

　　對於可能出現的客戶流失，業內人士認為，行業整體處於經紀人出清階段的背景下，客戶流失的整體影響不大，僅局部區域或受小幅衝擊。
《經濟通通訊社13日專訊》

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