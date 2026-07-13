騰訊據報擬收購Manus，或維持少數股東地位

上周五（10日）有消息指出，騰訊(00700)正在洽談成為AI Agent公司Manus最大股東，有知情人士稱此交易後，騰訊仍將維持少數股東地位，但不會控股。騰訊方未就消息作出正面回應。據悉，由騰訊牽頭的中方資本團，將以約20億美元估值從Meta手中回購Manus的全部股權。



去年12月Meta宣布收購Manus，該交易迅速引起中國監管方關注，監管部門在今年4月要求撤銷交易，投資者因此尋求替代方案。消息人士表示，騰訊正與Manus的原始投資者（包括真格基金和HSG）共同計劃，以不低於20億美元的價格從Meta手中回購Manus。另有接近交易的知情人士表示，此次股權變動是在監管主導之下，社會資本共同補齊此前Meta的投資，以便讓Meta退出。預計股權變更完成後，騰訊方面仍只是持有少數股份的外部股東。



分析稱，騰訊正在AI競賽中積極追趕，並投資了從DeepSeek到月之暗面的多家知名AI初創公司。對於正在努力提供自研AI產品的騰訊來說，Manus是其獲取先進智能體技術的重要機會。騰訊最近還已小範圍內測一款微信AI助手。

《經濟通通訊社13日專訊》