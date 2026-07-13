  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/07/2026 08:44

騰訊據報擬收購Manus，或維持少數股東地位

　　上周五（10日）有消息指出，騰訊(00700)正在洽談成為AI Agent公司Manus最大股東，有知情人士稱此交易後，騰訊仍將維持少數股東地位，但不會控股。騰訊方未就消息作出正面回應。據悉，由騰訊牽頭的中方資本團，將以約20億美元估值從Meta手中回購Manus的全部股權。

　　去年12月Meta宣布收購Manus，該交易迅速引起中國監管方關注，監管部門在今年4月要求撤銷交易，投資者因此尋求替代方案。消息人士表示，騰訊正與Manus的原始投資者（包括真格基金和HSG）共同計劃，以不低於20億美元的價格從Meta手中回購Manus。另有接近交易的知情人士表示，此次股權變動是在監管主導之下，社會資本共同補齊此前Meta的投資，以便讓Meta退出。預計股權變更完成後，騰訊方面仍只是持有少數股份的外部股東。

　　分析稱，騰訊正在AI競賽中積極追趕，並投資了從DeepSeek到月之暗面的多家知名AI初創公司。對於正在努力提供自研AI產品的騰訊來說，Manus是其獲取先進智能體技術的重要機會。騰訊最近還已小範圍內測一款微信AI助手。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火133日，戰機護送哈梅內伊靈柩回故鄉，...

10/07/2026 10:14

中東戰火

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金