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AH股新聞

13/07/2026 14:09

《經濟時評》海通國際：長期看好中國AI資產，存儲與半導體仍是行情主線

　　據《彭博》援引海通國際研究部主管及首席經濟學家張憶東表示，近期市場的調整，為逢低布局中國AI相關股票提供了好時機。隨著7月下旬長鑫存儲上市，存儲與半導體相關產業有望繼續擔當行情主線。

　　他表示，高技術產業工業增加值增速(13.1%)超常規工業兩倍，電子/通訊利潤增速超100%，相比地產、消費等傳統板塊，基本面持續高增長的科技股才是中國股市的真實路標。

*選股圍繞AI產業鏈，從光通訊、芯片向金屬、儲能擴散*

　　張憶東認為，針對市場擔憂科技巨頭的資本開支和現金流壓力，AI引領的科技浪潮整體滲透率剛剛接近30%，類似於1998年互聯網大爆發的前夜，後續有望看到基礎設施和應用的共同爆發。科技巨頭對AI資本開支的軍備競賽「欲罷不能」，因為放棄投資就意味著像當年的諾基亞失去智能手機優勢一樣，被趕出牌桌。

　　布局方向上他建議「淡化指數」，堅定圍繞AI產業鏈選股，A股和港股相關標的都將受益於盈利和估值的「戴維斯雙擊」。一是光通訊、存儲、半導體等高景氣的芯片資產，二是沿著AI景氣擴散方向，包括銅、鎢、鉬、稀土等資源、電力設備與儲能、化工及電力設備等的製造出海，以及AI科技含量高的券商。
《經濟通通訊社13日專訊》

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