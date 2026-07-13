  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/07/2026 14:41

《神州能源》彭博：中國將重啟補庫存模式，原油進口有望重拾增長

　　據《彭博》報道，隨著中國放鬆成品油出口限制、提高煉廠開工率並重新採購中東現貨原油，中國原油進口看起來有望擺脫持續數月的低迷。分析師和交易員預計，中國將在今年晚些時候重新啟動戰略性補庫存。

　　作為全球第二大經濟體，中國在全球石油市場平衡中的作用正變得愈發關鍵。去年，中國吸收了大量過剩原油，為國際基準油價提供支撐。而過去幾個月情況則恰恰相反。為了應對伊朗戰爭帶來的衝擊，中國動用了庫存並限制成品油出口，使煉油企業減少採購，同時也幫助其他進口國緩解了嚴重的供應緊張。

　　如今，儘管霍爾木茲海峽的航運量再度降至低位，市場預計中國將再次調整策略，最快於第四季度顯著增加原油儲備。諮詢機構FGE NexantECA預計，補庫存速度可能達到80萬桶/日。

*國內煉油廠開始重新採購中東原油*

　　誠然，中國重返市場的力度仍取決於波斯灣局勢。但就目前而言，中國已經重新展現採購意願。近幾周，由於中東產油國試圖消化積壓貨源，中國煉廠開始重新採購價格較低的中東原油。

　　中國還可能從美國取消伊朗原油臨時銷售豁免中受益。這一決定使數百萬桶受制裁原油滯留在油輪上尋找買家，而最有可能接盤的正是中國民營煉廠，因為它們歷來積極採購折價原油。
《經濟通通訊社13日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 伊朗戰火133日，戰機護送哈梅內伊靈柩回故鄉，...

10/07/2026 10:14

中東戰火

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金