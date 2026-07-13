《神州能源》彭博：中國將重啟補庫存模式，原油進口有望重拾增長

據《彭博》報道，隨著中國放鬆成品油出口限制、提高煉廠開工率並重新採購中東現貨原油，中國原油進口看起來有望擺脫持續數月的低迷。分析師和交易員預計，中國將在今年晚些時候重新啟動戰略性補庫存。



作為全球第二大經濟體，中國在全球石油市場平衡中的作用正變得愈發關鍵。去年，中國吸收了大量過剩原油，為國際基準油價提供支撐。而過去幾個月情況則恰恰相反。為了應對伊朗戰爭帶來的衝擊，中國動用了庫存並限制成品油出口，使煉油企業減少採購，同時也幫助其他進口國緩解了嚴重的供應緊張。



如今，儘管霍爾木茲海峽的航運量再度降至低位，市場預計中國將再次調整策略，最快於第四季度顯著增加原油儲備。諮詢機構FGE NexantECA預計，補庫存速度可能達到80萬桶/日。



*國內煉油廠開始重新採購中東原油*



誠然，中國重返市場的力度仍取決於波斯灣局勢。但就目前而言，中國已經重新展現採購意願。近幾周，由於中東產油國試圖消化積壓貨源，中國煉廠開始重新採購價格較低的中東原油。



中國還可能從美國取消伊朗原油臨時銷售豁免中受益。這一決定使數百萬桶受制裁原油滯留在油輪上尋找買家，而最有可能接盤的正是中國民營煉廠，因為它們歷來積極採購折價原油。

《經濟通通訊社13日專訊》