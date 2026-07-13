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AH股新聞

13/07/2026 11:33

【新股上市】金星啤酒回應招股書失效：仍按既定節奏推進上市工作

　　據《21世紀經濟報道》，查詢港交所披露信息發現，由於招股書提交6個月後未有進展，河南金星啤酒股份有限公司的招股書已經顯示為「失效」狀態。報道引述金星啤酒方面回應稱，「招股書失效不是IPO失敗，公司仍在按照既定節奏安排相關工作」。

　　今年1月13日，金星啤酒以「中式精釀第一股」身份，向港交所提交招股書申請主板上市，聯席保薦人為中信證券、中銀國際。按照港交所的規定，遞交招股書後6個月內，若未能推進至上市聆訊環節，提交的招股書自動失效。到7月13日，正好6個月。

　　報道指，金星啤酒未能及時推進港股IPO，與監管問詢有關。今年4月，中證監國際司下發境外發行備案問詢函，針對金星啤酒的股權結構、增資定價等方面提出問題。

　　招股書顯示，張鐵山、張峰父子合計持有金星啤酒93.45%股份，處於絕對控制地位。同時招股書顯示，實控人父子以1元(人民幣．下同)/股增資，經銷商外部股東入股最高為18元(人民幣．下同)/股。

　　此後，金星啤酒的上市再未傳出進展。

　　報道指出，金星啤酒已經三次啟動上市計劃，第一次是2003年作為村辦集體企業引入外商合資，但由於村辦企業先天的產權問題未能推進；第二次是2010年啟動股份制改造後再次謀求上市，但在上市窗口期內未正式申報材料，後擱置；第三次便是今年1月向港交所遞表。
《經濟通通訊社13日專訊》

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