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AH股新聞

13/07/2026 15:20

【數據前瞻】機構：中國6月美元計出口同比增速料減至18.2%，進口放緩至24%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中国6月美元计出口同比增速预计降至18.2%
▷ 进口同比增速料放缓至24%，贸易顺差扩至1206亿
▷ 进口增速放缓主因价格因素拖累

　　中國6月貿易數據將於明日公布。《路透》綜合20家機構預估中值顯示，中國6月以美元計價出口同比增速料從19.4%略降至18.2%，依然延續強勁勢頭，人工智能相關需求強勁帶來支撐；進口同比增速料從27.4%回落至24%，主要受價格因素拖累；當月貿易順差預計擴大至1206億美元，上月為1054.3億美元。

*花旗：中東局勢緩和及AI超級周期支撐中國出口*

　　投行花旗表示，出口勢頭預計仍然強勁，主要受到中東地區緊張局勢緩和以及全球AI超級周期的支撐。

　　從外需跟蹤指標看，摩根大通全球製造業PMI(採購經理人指數)連續11個月高於榮枯線，主要經濟體均保持在高景氣區間。全球貿易風向標--韓國6月出口同比大增逾七成，創下近48年來最大增幅，其中受AI投資熱潮推動，半導體出口增長兩倍；按目的地看，6月對中國出口增長92.1%。

　　華泰證券宏觀研究團隊指出，韓國出口高景氣驗證全球AI產業鏈貿易仍處強勁增長階段，同期美歐日製造業PMI亦進一步上行，指示中國AI相關出口有望延續高增。該團隊稱，韓國半導體和對華貿易高增指向中國集成電路出口有望進一步上行，預計6月中國集成電路出口同比增速將升至120%左右，由此預計整體出口將維持20%左右增長。

*招商宏觀：價格因素料壓低進口額增速*

　　國內先行指標亦釋放積極信號。中國6月官方製造業PMI超預期回升至50.3，其中新出口訂單指數升1.5個點至50.1，重回擴張區間。此外，美國零售商已將從中國採購的下單時間提前四到六周，以確保在今年晚些時候預期中的關稅上調之前，為「黑色星期五」和聖誕銷售季備足庫存。這種「提前採購」現象意味著，5月美國自中國進口增長35%的勢頭可能在6月得到延續。

　　進口方面，花旗預計6月進口同比增長25%，認為AI相關需求強勁是關鍵推動力，韓國6月對華出口同比高增可為例證；不過，大宗商品價格走軟可能會部分抵消整體進口額增長。招商宏觀張靜靜團隊在報告中也指出，價格因素會壓低進口額增速，預計6月進口同比增速大概率回落至24%，但受半導體、電子元件、機電設備和部分資源品需求支撐，不會降至低位。
《經濟通通訊社13日專訊》

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