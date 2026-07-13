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AH股新聞

13/07/2026 16:25

美的：加急生產2萬台移動空調已發運法國，料15天抵達

　　歐洲極端高溫天氣持續，法國市場空調需求激增。據《新浪科技》報道，美的空調宣布，公司緊急承接法國客戶的2萬台移動空調追加訂單已全部發運完畢。其中，從訂單確認到首批貨物發運僅用時7天。

　　7月本是移動空調生產傳統淡季，美的空調蕪湖工廠初期僅一條生產線保持移動空調生產。據悉，接到緊急訂單後，工廠於7月7日迅速將另一條多能產線轉產移動空調，單日產能從3000台提升到6000台，預計3.5天即可完成該型號2萬台訂單的生產。

　美的空調蕪湖工廠工程部長倪海波介紹，「截至7月9日，我們已完成1.5萬台生產，首批8000台已正式發運」，剩餘訂單也已經在7月11日全部完成並發運。

*採用跨境卡車陸運，時間較海運縮短近一半*

　　以往美的空調出口歐洲以海運為主，從蕪湖到法國全程需約2個月。本次訂單時效性要求極高，美的物流團隊先後評估空運、中歐班列等方案：空運時效最快但成本過高，中歐班列最快需28天仍無法滿足需求，最終首次採用跨境卡車陸運方案。

　　按照運輸規劃，貨物從蕪湖工廠發車，5天抵達新疆口岸，換裝後經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國等國輾轉運輸，約15天即可送達法國客戶倉庫，整體交付周期較海運縮短近一半。
《經濟通通訊社13日專訊》

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