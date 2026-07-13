  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

13/07/2026 18:01

《中國要聞》國民健康「十五五」規劃：全鏈條支持創新藥和醫療器械發展應用

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院印發國民健康「十五五」規劃
▷ 規劃部署24項任務含創新藥械全鏈支持
▷ 目標2030年人均預期壽命達80歲

　　據《新華社》報道，國務院日前印發《國民健康「十五五」規劃》，明確了「十五五」時期加快建設健康中國目標任務、政策舉措以及重大工程和項目。規劃圍繞優化全人群全方位全周期健康服務、持續築牢高水平衛生健康安全屏障、加快完善優質高效整合型醫療衛生服務體系、著力培育衛生健康高質量發展新動能、深入推進以健康為中心的高效能治理等5個方面，部署了24項重點任務。

　　​​​​​​規劃提出，到2030年，健康優先發展戰略制度體系逐步建立，健康促進政策制度體系更加健全，中國特色基本醫療衛生制度更加完善，公共衛生安全保障能力和基層防病治病、健康管理能力顯著提升，醫療衛生資源配置更加優化，多層次醫療保障體系進一步完善，面向人民生命健康的教育科技人才一體發展格局基本形成，中國在世界傳統醫藥發展中的引領地位進一步鞏固，健康中國建設取得決定性進展，人均預期壽命達到80歲，主要健康指標進入高收入國家行列，為2035年建成健康中國打下堅實基礎。

　　規劃指出，全鏈條支持創新藥和醫療器械發展應用。優化創新藥和臨床急需藥品審評審批。健全創新藥臨床綜合評價體系，支持創新藥臨床使用。加快細胞和基因治療藥物、新型抗體、新型疫苗、核酸藥物、放射性藥物等研發應用，提升應急疫苗和藥物研發生產使用能力，豐富兒童用藥品種。加強醫工協同，加大對高端醫療器械關鍵核心技術、元器件和整機研發的支持力度。推動人工智能賦能醫藥全產業鏈升級。健全醫保支持創新藥和醫療器械高質量發展機制，完善創新藥目錄。
《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

下一篇新聞︰13/07/2026 17:59  【提振消費】擴大消費「十五五」規劃：加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動

其他
More

13/07/2026 17:49  【提振消費】擴大消費「十五五」規劃：多渠道增加城鄉居民財產性收入

13/07/2026 17:41  【提振消費】國務院批覆同意擴大消費「十五五」規劃：到2030年社零總額達60萬億

13/07/2026 17:40  中石化油服(01033)：完成發行10億元人民幣科技創新公司債券

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火133日，戰機護送哈梅內伊靈柩回故鄉，...

10/07/2026 10:14

中東戰火

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金