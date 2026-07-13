《中國要聞》國民健康「十五五」規劃：全鏈條支持創新藥和醫療器械發展應用

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據《新華社》報道，國務院日前印發《國民健康「十五五」規劃》，明確了「十五五」時期加快建設健康中國目標任務、政策舉措以及重大工程和項目。規劃圍繞優化全人群全方位全周期健康服務、持續築牢高水平衛生健康安全屏障、加快完善優質高效整合型醫療衛生服務體系、著力培育衛生健康高質量發展新動能、深入推進以健康為中心的高效能治理等5個方面，部署了24項重點任務。



​​​​​​規劃提出，到2030年，健康優先發展戰略制度體系逐步建立，健康促進政策制度體系更加健全，中國特色基本醫療衛生制度更加完善，公共衛生安全保障能力和基層防病治病、健康管理能力顯著提升，醫療衛生資源配置更加優化，多層次醫療保障體系進一步完善，面向人民生命健康的教育科技人才一體發展格局基本形成，中國在世界傳統醫藥發展中的引領地位進一步鞏固，健康中國建設取得決定性進展，人均預期壽命達到80歲，主要健康指標進入高收入國家行列，為2035年建成健康中國打下堅實基礎。



規劃指出，全鏈條支持創新藥和醫療器械發展應用。優化創新藥和臨床急需藥品審評審批。健全創新藥臨床綜合評價體系，支持創新藥臨床使用。加快細胞和基因治療藥物、新型抗體、新型疫苗、核酸藥物、放射性藥物等研發應用，提升應急疫苗和藥物研發生產使用能力，豐富兒童用藥品種。加強醫工協同，加大對高端醫療器械關鍵核心技術、元器件和整機研發的支持力度。推動人工智能賦能醫藥全產業鏈升級。健全醫保支持創新藥和醫療器械高質量發展機制，完善創新藥目錄。

《經濟通通訊社13日專訊》