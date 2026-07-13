《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.54%，商業航天概念回吐

滬深股價早盤調整，滬綜指半日跌1.54%報3934.74點，深成指挫2.61%，創業板指軟2.38%；兩市半日成交額18528億元（人民幣．下同），較上個交易日減少3159億元或者14.5%。



盤面上，上周五（10日）批量漲停的商業航天板塊今日集體回調，其中，領益智造(深:002600)、烽火通信(滬:600498)、大族激光(深:002008)、博雲新材(深:002297)多股跌停，西測測試(深:301306)挫15%，廣聯航空(深:300900)跌逾一成。上周五，長征十號乙運載火箭成功實現一子級可控回收，消息刺激板塊掀漲停潮。



此外，半導體產業鏈亦陷入調整，存儲芯片大跌，德明利(深:001309)跌停。MLCC概念亦挫超7%，風華高科(深:000636)及火炬電子(滬:603678)雙雙跌停。



至於醫藥板塊則逆勢走強，中藥方向領漲，隴神戎發(深:300534)升20%封板。消息上，國務院發布關於《中醫藥振興發展「十五五」規劃》的批覆，原則同意該《規劃》。《規劃》提出加快推進中醫藥現代化，推動中醫藥走向世界，為推動「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展提供有力支撐。

《經濟通通訊社13日專訊》