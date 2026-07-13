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AH股新聞

13/07/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收挫2.06%逼近3900，創逾三個月新低

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指13日收報3913.79點，跌2.06%創三個月新低
▷ 中東戰事升級致油價飆升，半導體板塊大幅回調
▷ 石油股、銀行股及醫藥股逆市上漲

　　今日A股市場震盪調整，三大指數大跌，滬綜指盤中曾跌至3900.67點，最終收挫2.06%報3913.79點，創逾三個月新低。深成指全日跌3.48%，創業板指軟3.1%。滬深兩市成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5707億元或17%。

　　中東戰事升級和亞股AI龍頭大跌抑制了風險情緒，A股半導體板塊大幅回調，兆易創新(滬:603986)及德明利(深:001309)跌停，佰維存儲(滬:688525)挫12.6%。海灣地區戰事升級，伊朗聲稱已封鎖至關重要的霍爾木茲海峽，導致油價飆升，並重新點燃全球各地的通脹風險；SK海力士今日跌幅超一成半，觸發韓股再度熔斷，更造成亞洲記憶體概念股普遍下挫。

　　由於地緣政治局勢再度緊張，油價上漲，A股石油股成為少數保持升幅的板塊之一。其中，中國石油(滬:601857)收高4.2%，中國石化(滬:600028)升2.5%，中國海油(滬:600938)升2.4%。另銀行股撐市，板塊指數彈2%，農業銀行(滬:601288)及工商銀行(滬:601398)均升逾2%。

　　上漲方面，醫藥股全日強勢，隴神戎發(深:300534)升停。國務院原則同意《中醫藥振興發展「十五五」規劃》，為未來五年中醫藥產業等發展劃定頂層路線圖。有機構指出，板塊估值與機構持倉均處歷史底部，政策催化疊加業績觸底回升，品牌中藥企業估值修復與股息收益凸顯投資價值。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004695.38-1.79　
上證指數3913.79-2.0613348.70
深證成指14522.85-3.4814828.90
創業板指3723.52-3.10　
科創501994.32-3.42　
B股指數273.47-0.391.02
深證B指1086.32-1.580.81

《經濟通通訊社13日專訊》

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