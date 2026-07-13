《Ａ股行情》滬綜指收挫2.06%逼近3900，創逾三個月新低

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▷ 中東戰事升級致油價飆升，半導體板塊大幅回調
▷ 石油股、銀行股及醫藥股逆市上漲
今日A股市場震盪調整，三大指數大跌，滬綜指盤中曾跌至3900.67點，最終收挫2.06%報3913.79點，創逾三個月新低。深成指全日跌3.48%，創業板指軟3.1%。滬深兩市成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5707億元或17%。
中東戰事升級和亞股AI龍頭大跌抑制了風險情緒，A股半導體板塊大幅回調，兆易創新(滬:603986)及德明利(深:001309)跌停，佰維存儲(滬:688525)挫12.6%。海灣地區戰事升級，伊朗聲稱已封鎖至關重要的霍爾木茲海峽，導致油價飆升，並重新點燃全球各地的通脹風險；SK海力士今日跌幅超一成半，觸發韓股再度熔斷，更造成亞洲記憶體概念股普遍下挫。
由於地緣政治局勢再度緊張，油價上漲，A股石油股成為少數保持升幅的板塊之一。其中，中國石油(滬:601857)收高4.2%，中國石化(滬:600028)升2.5%，中國海油(滬:600938)升2.4%。另銀行股撐市，板塊指數彈2%，農業銀行(滬:601288)及工商銀行(滬:601398)均升逾2%。
上漲方面，醫藥股全日強勢，隴神戎發(深:300534)升停。國務院原則同意《中醫藥振興發展「十五五」規劃》，為未來五年中醫藥產業等發展劃定頂層路線圖。有機構指出，板塊估值與機構持倉均處歷史底部，政策催化疊加業績觸底回升，品牌中藥企業估值修復與股息收益凸顯投資價值。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4695.38
|-1.79
|上證指數
|3913.79
|-2.06
|13348.70
|深證成指
|14522.85
|-3.48
|14828.90
|創業板指
|3723.52
|-3.10
|科創50
|1994.32
|-3.42
|B股指數
|273.47
|-0.39
|1.02
|深證B指
|1086.32
|-1.58
|0.81
《經濟通通訊社13日專訊》
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