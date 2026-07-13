【人行操作】人行2240億逆回購利率持平，淨投放2170億

人民銀行公布，今日進行2240億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有70億元逆回購到期，即今日淨投放2170億元。



本周公開市場共620億元7天期逆回購到期，其中，周一至周五逆回購分別到期70億元、100億元、150億元、100億元、200億元。此外，周三將有9000億元181天期買斷式逆回購到期，周五將有1200億元國庫現金定存到期。

《經濟通通訊社13日專訊》