《中國要聞》自然資源部：今年秋冬或現史上最強厄爾尼諾，明夏影響更顯著

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據《中國新聞網》引述中國自然資源部報道，最新監測顯示，厄爾尼諾現象進入快速發展階段。自然資源部下屬國家海洋環境預報中心綜合研判，今年秋冬季將形成一次超強厄爾尼諾事件，不排除趕超1997/1998年史上超強厄爾尼諾的可能，各類氣候及海洋災害風險需提前防範。



該預報中心專家分析，本次厄爾尼諾增暖特徵典型，今年春季增暖率先在赤道東太平洋秘魯沿岸海域出現，逐步向西擴展。5月已正式進入厄爾尼諾狀態，近期增暖速率顯著加快。目前，國內外動力、統計及人工智能模式預測結論高度一致，預計今年秋冬季海溫關鍵區赤道中東太平洋海溫關鍵區海溫指數可達2℃-3℃，達到強至超強厄爾尼諾標準，刷新歷史極值的可能性持續增大。



*颱風偏少但更強，暖冬將威脅海水養殖安全*



該預報中心專家表示，本次厄爾尼諾將對中國氣候、海洋生態和防災減災產生顯著持續性影響。颱風方面，西北太平洋及南海颱風生成數量偏少，但源地偏東偏南、強度更強，需重點防範強颱風引發的災害性海浪、風暴潮及海水倒灌災害。



氣候方面，今年夏秋季中國華北、東北及江南地區降水偏多，長江中游降水偏少，冬季整體呈現暖冬特徵。海洋領域，渤海、黃海、東海北部海溫偏高，局部海洋熱浪風險突出，將威脅海水養殖安全，加劇珊瑚礁白化問題。



*明夏極端洪澇災害風險較高，各地需提前部署*



該預報中心並指出，值得高度警惕的是，厄爾尼諾次年氣候影響更為顯著。預計2027年夏季長江流域降水異常偏多，極端洪澇災害風險較高，防汛壓力嚴峻。各地需提前部署防汛備汛、海洋生態監測、災害防御等工作，全力防範各類次生災害。

《經濟通通訊社13日專訊》