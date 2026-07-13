【ＡＩ】習近平將赴上海出席世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話

中國外交部發言人宣布，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話。



大會主辦單位為外交部、國家發改委、工信部、教育部、科技部、國資委、網信辦、中國科學院、中國科學技術協會，以及上海市人民政府。核心主題為「智能夥伴 共創未來」，展覽總面積首次突破10萬平方米，1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，超300款產品將實現全球首發。智算、具身兩大賽道各匯聚超200家企業，數十家龍頭鏈主、央國企及頭部外企攜生態夥伴共同參展，集中展示人工智能賦能千行百業的前沿實踐。



大會論壇將聚焦AI熱點，圍繞世界模型、開源智能體、AI Coding、Token經濟、OPC等議題，深入探討行業新趨勢。展覽方面，作為本屆展區的重磅首秀，昇騰950超節點（Atlas 950 SuperPoD）將以業界最大規模超節點的真機形態首次與公眾見面；沐曦股份(滬:688802)將重磅首發「曦景」S系列超節點產品；行業領先的MiniMax M3多模態大模型、階躍Agent操作系統、全球首款AI智能體手機，以及多款人形機器人、AI靈巧手等重磅新品，都將在大會展出。

《經濟通通訊社13日專訊》