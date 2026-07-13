【提振消費】擴大消費「十五五」規劃：加強消費基礎設施建設，推進「信號升格」專項行動

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▷ 規劃提出加強5G、千兆光網等新型信息基建
▷ 支持托育消費、養老消費及擴大入境消費措施
國務院批覆原則同意《擴大消費「十五五」規劃》（下稱《規劃》），並同步發布《規劃》。
《規劃》其中提出，加強消費基礎設施建設。促進消費和投資良性互動，擴大消費基礎設施領域有效投資。加快第五代移動通信（5G）、千兆光網、移動物聯網等新型信息基礎設施建設，推動全國一體化算力網建設，推進「信號升格」專項行動。實施城市商業提質行動，深化現代商貿流通體系試點，推進老舊商業街區改造提升，支持線下消費商業設施設備更新。
發展數字消費。促進數字消費高質量發展，深入推進「人工智能+消費」，實施數字消費提升行動。擴大數字產品消費，增加人工智能手機和電腦、智能穿戴、智能機器人、桌面級三維（3D）打印設備等新一代智能終端產品有效供給，加快智能安防、視頻照護系統等研發及互聯互通，開展智能網聯汽車准入和上路通行試點。
*支持托育消費，擴大養老消費*
《規劃》並提出支持托育消費。加快普惠托育服務體系建設，支持托育綜合服務中心建設，支持托育機構、社區嵌入式托育、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點等多種模式發展。完善普惠托育服務價格形成機制。開展托育服務質量提升行動，實施托育人才能力提升項目。擴大育兒產品和服務供給，滿足多元化、個性化消費需求。
擴大養老消費。加快健全縣鄉村三級養老服務網絡，優化居家為基礎、社區為依托、機構為專業支撐、醫養相結合的養老服務供給格局，健全失能失智老年人照護體系。支持鼓勵社會力量參與擴大普惠養老服務供給。推動銀髮經濟高質量發展。實施縣域養老服務提升計劃項目。強化科技賦能，推動養老服務領域數智化升級。支持依法依規按需利用空置場地改擴建養老機構。加快推進養老服務技能人才職業技能等級認定工作，建立養老服務師職業資格制度。
*穩步擴大免簽國家範圍，提升公共場所國際化服務水平*
此外，《規劃》提出擴大入境消費。穩步擴大免簽國家範圍，持續優化過境免簽政策。進一步增開國際航線，重點增加歐美、共建「一帶一路」國家等國際直航航班數量。提升公共場所國際化服務水平，優化入境消費支付環境，推動入境遊客辦理快速通關、住宿登記、交通出行、電信業務、景點預約等事務便利化。優化離境退稅便利化舉措，增加離境退稅商店，積極推廣「即買即退」服務。
《經濟通通訊社13日專訊》
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