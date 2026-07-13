《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(10日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|5790.67
|寒武紀
|(688256)
|3071.92
|中微公司
|(688012)
|3015.83
|瀾起科技
|(688008)
|2906.01
|長電科技
|(600584)
|2874.59
|亨通光電
|(600487)
|2772.09
|海光信息
|(688041)
|2710.87
|中天科技
|(600522)
|2207.65
|藥明康德
|(603259)
|2038.07
|中國巨石
|(600176)
|1971.33
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6221.71
|中際旭創
|(300308)
|6009.74
|北方華創
|(002371)
|4585.26
|浪潮信息
|(000977)
|3904.64
|東山精密
|(002384)
|3887.22
|新易盛
|(300502)
|3707.10
|大族激光
|(002008)
|3547.74
|中興通訊
|(000063)
|2803.20
|京東方A
|(000725)
|2732.89
|深科技
|(000021)
|2600.06
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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