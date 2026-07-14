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14/07/2026 08:56

《駐京專電》李強主持經濟座談會：加大逆周期調節，系統施策釋放內需潛力

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強主持經濟座談會，強調加大逆周期調節
▷ 座談會提出系統施策釋放內需潛力
▷ 要求促進人工智能新技術規模化應用

　　國務院總理李強7月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，做好下半年經濟工作，直接關係全年發展目標實現，關係「十五五」良好開局。要保持高質量發展戰略定力，加大逆周期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策，切實鞏固拓展經濟穩中向好態勢。

*促進人工智能等新技術規模化商業化應用*

　　李強並稱，要系統施策釋放內需潛力，抓好服務業擴能提質政策落實，擴大優質服務供給，加快培育消費新增長點。堅持投資於物和投資於人協同發力，著力推進重大基礎設施網絡建設，加強教育、培訓等人力資本投入，完善醫療、養老、托育等公共服務，在改善民生中擴大內需。要推進新舊動能平穩接續轉換，加快製造業數智化轉型，推動先進製造業和現代服務業深度融合，促進人工智能等新技術規模化商業化應用，培育更多新產業新賽道。要深入做好穩就業穩企業工作，實施好穩崗擴容提質行動，積極拓展新職業新崗位，確保就業大局穩定。要及時回應企業關切，持續優化營商環境，注重用改革的辦法激發市場活力，支持企業更好發展。

*于東來等8位專家和企業代表發言:仍面臨一些風險挑戰*

　　座談會上，中國宏觀經濟研究院院長黃漢權、中國財政科學研究院院長楊志勇、中國人民大學重陽金融研究院院長王文、中國銀河證券首席經濟學家兼研究院院長章俊、中國石油化工集團有限公司董事長侯啟軍、許昌市胖東來商貿集團有限公司董事長于東來、山東重工集團有限公司董事長王志堅、曙光信息產業股份有限公司總裁歷軍出席會議並發言。大家認為，在國際形勢變亂交織、動盪加劇的背景下，上半年中國經濟總體平穩，新動能加快壯大，以自身發展的確定性有力應對外部環境的不確定性。雖然仍面臨一些風險挑戰，但高質量發展的後勁持續增強。大家還就解決經濟運行中存在的矛盾和問題提出意見建議。

*注重從整體上把握經濟形勢，更好地趨利避害*

　　在聽取專家和企業家發言後，李強說，今年以來，各地區各部門認真落實國家宏觀政策，克服各種不利因素，努力促進經濟持續向好，著力推動高質量發展。要全面客觀認識當前經濟形勢，既充分肯定取得的成績，又清醒看到存在的問題，對經濟運行中出現的新變化新動向，要深入分析思考，善於研機析理，更好地趨利避害。要注重從整體上把握經濟形勢，特別是要看到中國經濟正全面轉入高質量發展軌道，長期向好的內在支撐更加堅實。

　　李強希望廣大企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇，持續做強實體經濟，為穩就業促發展多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，加強戰略性前瞻性研究，多提建設性意見。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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