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14/07/2026 10:00

【聚焦數據】海關：上半年人幣計出口增13.4%，進口增22.1%

　　海關總署公布，今年上半年，中國貨物貿易進出口25.47萬億元（人民幣．下同），同比增長16.9%。其中，出口14.73 萬億元，增長13.4%；進口10.74萬億元，增長22.1%。

　　二季度進出口13.61萬億元，同比增長18.4%，為2021年三季度以來季度同比最高增速。其中，6月進出口4.78萬億元，同比增長24.2%，連續17個月保持增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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