【聚焦數據】海關：上半年人幣計出口增13.4%，進口增22.1%

海關總署公布，今年上半年，中國貨物貿易進出口25.47萬億元（人民幣．下同），同比增長16.9%。其中，出口14.73 萬億元，增長13.4%；進口10.74萬億元，增長22.1%。
二季度進出口13.61萬億元，同比增長18.4%，為2021年三季度以來季度同比最高增速。其中，6月進出口4.78萬億元，同比增長24.2%，連續17個月保持增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
14/07/2026 10:00
海關總署公布，今年上半年，中國貨物貿易進出口25.47萬億元（人民幣．下同），同比增長16.9%。其中，出口14.73 萬億元，增長13.4%；進口10.74萬億元，增長22.1%。
二季度進出口13.61萬億元，同比增長18.4%，為2021年三季度以來季度同比最高增速。其中，6月進出口4.78萬億元，同比增長24.2%，連續17個月保持增長。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF