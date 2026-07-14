【數據解讀】海關：上半年電動車出口增69%，全球新能源建設與中國綠色產品契合度高

國新辦今天舉行發布會，介紹今年以來中國外貿運行情況。海關總署副署長王軍在會上表示，當前，全球綠色低碳轉型深入推進，新能源建設、消費需求上升與中國綠色產品契合度較高。上半年，中國鋰電池、風力發電機組等綠色能源相關產品出口分別增長37.6%和35.6%；電動汽車、鐵道電力機車、電動摩托車及腳踏車等綠色出行產品分別增長68.7%、45.1%和31.5%。



此外，上半年，中國專用裝備、船舶和海洋工程裝備出口5402.4億元（人民幣．下同）和2149.9億元，分別增長24.4%和19.9%。從智能挖掘機到重型燃氣輪機，再到海上作業平台，一批批中國裝備在各國重大項目中發揮關鍵作用。「中國製造」為不同國家地區、不同應用場景提供了優選方案。



他又指，今年上半年中東局勢緊張，全球化工品供應吃緊。中國憑藉完備產業體系和全鏈條配套能力，快速接住外部的突發需求。上半年中國基本有機化學品、初級形狀塑料出口分別增長25.1%和35%，滿足了企業生產需求，保障了相關產供鏈穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》