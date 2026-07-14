【數據解讀】海關：下半年中國外貿面臨一定壓力，惟基本盤依然穩固

國新辦今天舉行發布會，介紹今年以來中國外貿運行情況。海關總署副署長王軍在會上表示，總體來看，中國上半年外貿取得了亮眼成績。但同時要看到，當前外部環境依然複雜多變，下半年中國外貿面臨一定壓力，但中國創新動力足、主體活力強、開放水平高，外貿基本盤依然穩固，有信心有能力把外貿發展的良好勢頭保持下去。



他表示，上半年，中國進出口規模歷史同期首次突破25萬億元（人民幣．下同），比去年同期增加了3.68萬億元。從月度看，連續4個月超過4萬億元。根據最新國際數據，中國穩居全球貨物貿易第一大國地位。



*上半年電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口增56.6%*



他並指出，隨著人工智能快速發展，中國相關產品進出口動力強勁。上半年，中國電子元件、電腦零部件等算力硬件進出口5.13萬億元，增長56.6%。AI眼鏡、AI翻譯器、機械外骨骼等智能產品快速迭代，各類創新產品不斷湧現。與去年同期相比，今年上半年有26.7萬家外貿企業將生意拓展到了新的國家和地區，這些企業合計進出口值增長22.6%，在外貿總值中佔比近7成。



上半年，中國對31個自貿協定夥伴進出口增長28.1%，佔外貿比重提升至46.5%。綜合保稅區充分發揮連接國內國際兩個市場、兩種資源的獨特功能和政策集成優勢，上半年進出口4.34萬億元，增長28.2%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》