《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4960.26
|中微公司
|(688012)
|3026.26
|寒武紀
|(688256)
|2784.59
|長電科技
|(600584)
|2603.97
|亨通光電
|(600487)
|2146.56
|海光信息
|(688041)
|2083.55
|中國巨石
|(600176)
|2036.71
|藥明康德
|(603259)
|1896.18
|瀾起科技
|(688008)
|1729.16
|紫金礦業
|(601899)
|1675.18
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|9021.93
|中際旭創
|(300308)
|7935.85
|新易盛
|(300502)
|4995.83
|北方華創
|(002371)
|4657.84
|紫光股份
|(000938)
|3198.44
|通富微電
|(002156)
|3172.25
|陽光電源
|(300274)
|3169.85
|京東方A
|(000725)
|3132.08
|華天科技
|(002185)
|2436.22
|浪潮信息
|(000977)
|2419.97
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
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