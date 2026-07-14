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AH股新聞

14/07/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4960.26
中微公司(688012)3026.26
寒武紀(688256)2784.59
長電科技(600584)2603.97
亨通光電(600487)2146.56
海光信息(688041)2083.55
中國巨石(600176)2036.71
藥明康德(603259)1896.18
瀾起科技(688008)1729.16
紫金礦業(601899)1675.18
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)9021.93
中際旭創(300308)7935.85
新易盛(300502)4995.83
北方華創(002371)4657.84
紫光股份(000938)3198.44
通富微電(002156)3172.25
陽光電源(300274)3169.85
京東方A(000725)3132.08
華天科技(002185)2436.22
浪潮信息(000977)2419.97

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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