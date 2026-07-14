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AH股新聞

14/07/2026 08:04

《港滬深通》港股總市值44.5萬億元，滬深95.4萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(13日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2457306169841289538
H股總數
(隻)		50716----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		17254307----
總市值
(億元)		444784673503398997449455361
流通市值
(億元)		--483725696382262361
平均PE
(倍)		12.1529.9813.3610.2931.089.34
成交
百萬元		309589　　　19735211484582
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社14日專訊》

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