《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強強調加大逆周期調節力度

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國務院批覆同意《擴大消費「十五五」規劃》

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國務院印發關於《擴大消費「十五五」規劃》的批覆，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》。規劃明確，促進房地產市場持續健康發展，持續鞏固資本市場穩中向好發展態勢，多渠道增加城鄉居民財產性收入。支持金融機構擴大消費領域信貸投放，加大對消費領域經營主體的信貸支持力度；優化實施個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策。



《國民健康「十五五」規劃》印發，醫療衛生資源配置將更加優化

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國務院日前印發《國民健康「十五五」規劃》，對「十五五」時期加快建設健康中國作出部署。《規劃》提出，到2030年，醫療衛生資源配置更加優化，多層次醫療保障體系進一步完善，人均預期壽命達到80歲，主要健康指標進入高收入國家行列，為2035年建成健康中國打下堅實基礎。



上市公司分紅回購增持三箭齊發協同加力

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近期，A股上市公司分紅、回購、增持力度持續加碼。Wind數據顯示，截至7月13日中國證券報記者發稿時，今年以來已有逾3400家上市公司實施分紅。與此同時，回購增持動作密集，上市公司回饋投資者意識顯著增強。



《上海證券報》



習近平將出席2026世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話

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外交部發言人13日宣布：2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話。



李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，加大逆周期調節力度

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中共中央政治局常委、國務院總理李強7月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，加大逆周期調節力度。要系統施策釋放內需潛力，抓好服務業擴能提質政策落實，擴大優質服務供給，加快培育消費新增長點。



國務院批覆同意《擴大消費「十五五」規劃》，促進服務消費

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國務院印發關於《擴大消費「十五五」規劃》的批覆，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》。規劃明確了「十五五」時期消費領域發展的思路目標、重點任務和政策舉措。受訪專家認為，規劃堅持惠民生與促消費緊密結合，通過完善相關支持政策，積極培育消費新增長點。「十五五」時期我國消費市場將邁入「擴量」與「提質」並行的良性軌道，增長可期。



《證券時報》



李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，加大逆周期調節力度

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中共中央政治局常委、國務院總理李強7月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。



國務院批復同意《擴大消費「十五五」規劃》

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國務院已於近日批覆《擴大消費「十五五」規劃》。批覆稱，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》。《規劃》實施要堅持擴大內需這個戰略基點，深入實施提振消費專項行動，擴大服務消費，升級商品消費，豐富業態場景，提升消費能力，優化消費環境，健全制度政策，完善擴大居民消費長效機制，更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用。



老牌公司批量退市，炒殼套利舊邏輯已行不通

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近期，退市岩石、國華退、退市創興等一批上市超20年的公司接連宣告退市。一眾老牌公司批量謝幕，標誌著市場炒殼套利的舊邏輯已被改寫。