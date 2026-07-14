《神州經脈》出口大增進口五年高，榮耀阿里傳將合作，股匯同升

A股市場全日（14日）探底回升，三大指數集體收漲，滬綜指盤中曾跌至3869.3點，最終收升1.36%，報3967.13點。深成指揚2.77%，創業板指也漲3.43%。滬深兩市成交額約2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1138億元或4%。盤面上，PCB概念午後拉升。近日多家PCB產業鏈公司公告業績預增，中國銀河證券研報也顯示，隨著AI的持續發展，高多層PCB和HDI需求較好，ABF載板在先進封裝中有望受益。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7779，較上個交易日4時30分收盤價升38點子，創6月22日以來逾三周新高，全日在6.7769至6.7853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7990，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱約60點。



*今日新聞精選*



1. 海關總署最新公布數據顯示，中國以美元計價6月出口同比增長27%，增速為四個月最高；進口同比增36%，增速創五年新高。兩者均大勝預期。人民幣計，中國6月出口同比增20.8%，進口增29.4%，兩者增幅均較5月擴大；上半年出口則增13.4%；進口增22.1%。海關總署表示，中國上半年外貿取得了亮眼成績，但同時要看到，當前外部環境依然複雜多變，下半年中國外貿面臨一定壓力，但外貿基本盤依然穩固，有信心有能力把外貿發展的良好勢頭保持下去。



2. 海關總署公布，6月大豆進口1355萬噸大豆，較上年同期的1226萬噸增長10.5%，較5月增長14.9%，進口量創歷年同期最高紀錄。《路透》引述國元期貨的農業研究員Liu Jinlu表示，這主要受到巴西大豆豐收和集中發貨推動，同時此前在港口滯留的貨物完成通關；若當前勢頭持續，全年進口量有望接近甚至略高於2025年創下的歷史紀錄，但需要重點關注的變量包括中美關係、巴西出口節奏以及國內畜牧業需求的恢復情況。



3. 海關總署數據顯示，中國6月原油進口量2927萬噸，同比暴跌41.3%，並創2016年10月以來新低，相當於712萬桶/日。5月的低迷局面延續至6月，繼5月原油進口量跌至八年低點後，6月進口量按月下降12%。《路透》稱，主因是國內需求疲軟以及在伊朗衝突期間為保障能源安全而限制成品油出口，使煉油廠開工率跌至十年低點。



4. 海關總署副署長王軍今日在國新辦記者會上介紹上半年貿易情況時表示，中國的工業機器人快速迭代，競爭力不斷提升，助力全球製造業智能化轉型，今年上半年出口62.9億元，增長18.6%，銷往全球141個國家和地區。當前，全球綠色低碳轉型深入推進，新能源建設、消費需求上升與中國綠色產品契合度較高。上半年，中國鋰電池、風力發電機組等綠色能源相關產品出口分別增長37.6%和35.6%；電動汽車、鐵道電力機車、電動摩托車及腳踏車等綠色出行產品分別增長68.7%、45.1%和31.5%。



5. 據英國《金融時報》報道，英偉達已將獲授權購買其AI芯片的亞洲客戶數量削減逾半。此前該公司制定了一份新的客戶「白名單」，僅允許通過更嚴格合規審核的企業採購相關產品。此舉旨在防止芯片經第三方渠道流入中國。報道稱，英偉達是在政府施壓之下加強合規程序，包括實地走訪客戶的數據中心、核查合同並採訪終端用戶；美國商務部也參與其中，提供監督和政治支持。



6. 據《新浪科技》報道，榮耀將於7月18日在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）中舉辦「從數字屏幕到具身智能--物理世界新範式」分論壇，嘉賓包括阿里巴巴集團副總裁、ATH事業群Token Foundry多模態交互負責人許主洪。報道並引述榮耀內部渠道消息指出，榮耀和阿里將官宣重磅合作。此前公開消息顯示，本次分論壇將聚焦AI的智能度和生命感，探討從「工具」到「夥伴」的Agentic OS趨勢演進。報道稱，榮耀與阿里的聯手方向極有可能是下一代終端操作系統Agentic OS的落地實踐。



7. IDC發布《全球季度手機追蹤報告》初步數據顯示，2026年第二季度，中國智能手機市場出貨量約為6601萬台，同比下降4.3%，已連續五個季度出現同比下滑。自3月下旬起，安卓廠商因存儲等核心元器件成本持續攀升，被迫陸續上調產品售價或調整配置方案，對消費者換機意願形成明顯壓制。在整體市場低迷的背景下，頭部廠商華為與蘋果表現突出，第二季度出貨量同比增幅均達20%左右，成為市場中的亮點。



8. 據《央視新聞》報道，從中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行了解到，近期有不法分子利用第三方互聯網平台以及社交媒體等渠道，冒用四大國有商業銀行名義，發布「存100萬人民幣解鎖5.25%利息」、「固定年化收益5%」等虛假廣告，以此誘導消費者添加微信等聯繫方式，進而推介境外保險產品或者投資境外平台項目等，牟取高額佣金甚至實施詐騙。報道指，四家銀行均表示，當前不存在這類存款產品，相關宣傳都是虛假信息。