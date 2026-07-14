《鍾之日記》恒指三連升，PCB概念強

7月14日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



受地緣政治緊張局勢升溫影響，國際油價快速反彈，美國債息走高，隔夜美股下挫。港股全日經歷過山車行情，恒指一度下跌超過300點，失守兩萬四關口，午後指數倒升，最終全日收報24340，升127點或0.5%，實現三連升，主板成交超3129億元。



*滬綜指收升1.36%，三千九點失而復得，MLCC、PCB概念反彈*



A股市場全日探底回升，三大指數集體收漲，滬綜指盤中曾跌至3869.3點，最終收升1.36%，報3967.13點。深成指揚2.77%，創業板指也漲3.43%。滬深兩市成交額約2.7萬億元人民幣，較上一個交易日縮量1138億元人民幣或4%。



中金發表報告指出，近期A股受外圍市場波動等因素影響，整體跌幅較大，認為當前市場回調或已反映過於悲觀預期，將重迎年內較好布局時機，短期等待外圍敘事和流動性好轉，反彈或隨時到來。



盤面上，PCB概念午後拉升，生益科技(滬:600183)、滬電股份(深:002463)等千億元級市值巨頭同步漲停。近日多家PCB產業鏈公司公告業績預增，中國銀河證券研報也顯示，隨著AI的持續發展，高多層PCB和HDI需求較好，ABF載板在先進封裝中有望受益。MLCC概念集體反彈，博杰股份(深:002975)、風華高科(深:000636)漲停。



由於地緣政治局勢再度緊張，國際油價大幅上漲，石油股全日強勢，通源石油(深:300164)、中曼石油(滬:603619)漲停。煤炭、有色板塊走高，大有能源(滬:600403)、天山鋁業(深:002532)等漲停。



下跌方面，航空、船舶板塊持續低迷。商業航天概念延續調整，中國衛星(滬:600118)、鋮昌科技(深:001270)等跌停。



*PCB概念股走強，建滔積層板漲超14% *



港股市場PCB概念股走強，其中，建滔積層板(01888)漲超14%，廣合科技(01989)、鼎泰高科(01377)升逾11%，建滔集團(00148)漲近9%、中國建材(03323)升近7%，勝宏科技(02476)升逾3%。



近日多家PCB產業鏈公司公告業績預增。其中，廣合科技預計上半年淨利潤為9.1億元至9.6億元人民幣，同比增長85.12%至95.29%；滬電股份預計實現歸母淨利潤28.3億元至30億元人民幣，同比增長68.17%至78.28%。南亞新材今日午間公告稱，今年上半年，公司預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤42000萬元到50000萬元人民幣，同比增加381.71%到473.46%。



建滔積層板作為覆銅板龍頭，於近期發布最新漲價通知。受市場需求持續攀升影響，上游玻璃布、銅箔等核心原材料供應出現階段性緊張，價格大幅攀升。為轉嫁成本並反映供需格局，公司決定自即日起對全系材料執行新價格，其中FR-4、PP材料的價格上調15%；CEM-1/22F材料的價格上調10%。值得注意的是，這已經是建滔年內發出的第六張漲價函。



中國銀河證券指出，隨著英偉達等全球芯片巨頭的產品迭代如期推進，AI芯片對高性能、高多層等高端PCB的需求有望持續放量。配合上游覆銅板龍頭的持續漲價，PCB板塊的估值中樞正迎來實質性上修。投資者可重點關注AI PCB產業鏈中的核心龍頭企業。



*百度收跌7.3% 大行看淡廣告業務*



百度(09888)今日股價承壓，盤中一度挫10%，低見102.5元，最終收跌7.3%，報106元。



摩根士丹利發表報告稱，百度廣告業務仍處於低谷，第二季核心廣告收入預期為130億元人民幣，按年下降18.5%，主要受到宏觀環境疲弱及AI轉型的影響。隨著下半年AI投資增加，預計第二季核心非通用會計準則經營利潤為37億元人民幣，按年下降15%。



瑞銀則在報告中指出，預期百度2026年第二季AI雲基礎設施將繼續成為核心收入增長驅動力，增長持續高於行業，其中訂閱式GPU雲收入維持三位數按年增幅。由於GPU雲收入貢獻增加，其毛利率高於整體雲業務，長遠有助結構性支持百度雲業務利潤率擴張。



不過，瑞銀同時預期核心廣告收入跌幅將維持較大，按年跌21%，與首季的22%跌幅相若。該行並指出，隨著基礎模型部門近日宣布新領導層，百度下半年將加大對大語言模型及AI的投資以提升模型能力，此舉或拖累2026財年核心非通用會計準則經營利潤按年跌3%。



與此同時，百度旗下「蘿蔔快跑」無人車在港商業化前景未卜。運輸署表示，自2024年底起已發出7個自動駕駛車先導牌照，涉及63輛自動駕駛車輛，當中「蘿蔔快跑」累計測試里數已達24萬公里。不過，對於「蘿蔔快跑」今年4月曾於武漢因系統故障出現大規模集體停駛，百度及運輸署均未有正面回應；至於何時正式推展至市場化及供公眾使用，雙方亦未有透露具體時間表。



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