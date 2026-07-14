  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

14/07/2026 15:13

《Ａ股焦點》南亞新材上半年淨利潤預增473%，PCB概念板塊強勢拉升

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 南亞新材上半年淨利潤預增473%至5億元
▷ PCB概念板塊股價上漲，多家公司業績預增
▷ 英偉達CEO確認Rubin Ultra明年出貨

　　A股市場今日午後上演「大反攻」，PCB概念板塊強勢拉升。截至今日收盤，生益科技(滬:600183)、滬電股份(深:002463)等千億元（人民幣．下同）級市值巨頭同步漲停；南亞新材(滬:688519)漲逾18%，宏和科技(滬:603256)漲逾9%。

　　南亞新材今日午間發布2026年半年度業績預告。經財務部門初步測算，今年上半年，公司預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤42000萬元到50000萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，同比增加381.71%到473.46%；歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤41000萬元到48000萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，同比增加404.91%到491.12%。

　　此外，近日多家PCB產業鏈公司亦公告業績預增。其中，滬電股份預計實現歸母淨利潤28.3億元至30億元，同比增長68.17%至78.28%；深南電路(深:002916)預計實現歸母淨利潤21億元至23億元，同比增長54.41%至69.12%。
　　
　　中國銀河證券研報顯示，7月12日，券商組織英偉達路演，英偉達CEO黃仁勳表明Rubin Ultra將於明年出貨，否認延後至2028年的傳聞。建滔積層板等上游CCL企業7月初再度發布漲價函，樹脂、電子布原材料價格持續走高。隨著AI的持續發展，高多層PCB和HDI需求較好，ABF載板在先進封裝中有望受益。
《經濟通通訊社14日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平...

14/07/2026 09:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金