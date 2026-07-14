《Ａ股焦點》南亞新材上半年淨利潤預增473%，PCB概念板塊強勢拉升

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A股市場今日午後上演「大反攻」，PCB概念板塊強勢拉升。截至今日收盤，生益科技(滬:600183)、滬電股份(深:002463)等千億元（人民幣．下同）級市值巨頭同步漲停；南亞新材(滬:688519)漲逾18%，宏和科技(滬:603256)漲逾9%。



南亞新材今日午間發布2026年半年度業績預告。經財務部門初步測算，今年上半年，公司預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤42000萬元到50000萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，同比增加381.71%到473.46%；歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤41000萬元到48000萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，同比增加404.91%到491.12%。



此外，近日多家PCB產業鏈公司亦公告業績預增。其中，滬電股份預計實現歸母淨利潤28.3億元至30億元，同比增長68.17%至78.28%；深南電路(深:002916)預計實現歸母淨利潤21億元至23億元，同比增長54.41%至69.12%。



中國銀河證券研報顯示，7月12日，券商組織英偉達路演，英偉達CEO黃仁勳表明Rubin Ultra將於明年出貨，否認延後至2028年的傳聞。建滔積層板等上游CCL企業7月初再度發布漲價函，樹脂、電子布原材料價格持續走高。隨著AI的持續發展，高多層PCB和HDI需求較好，ABF載板在先進封裝中有望受益。

《經濟通通訊社14日專訊》