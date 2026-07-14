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AH股新聞

14/07/2026 09:04

《神州金融》內媒：多家銀行收指引，票據轉貼現利率不得低於0.5%

　　據《財聯社》報道，多位銀行金市業務和債券市場人士表示，7月份以來，部分機構收到票據業務相關指引，不得開展價格低於0.50%的轉貼現業務。華東某機構人士證實了該消息，且透露部分交易活躍的券商機構亦收到指引。

　　受訪人士認為，相關要求旨在引導機構降低對購買票據衝規模的依賴，避免機構之間過度壓價購票，0.50%是一條交易參考利率線。受此影響，近期票據市場持續多日出現罕見的全品類價格橫盤，成交量較往年同期有所下降。

　　報道引述Wind 7月13日最新票據行情數據指出，各類型的產品的確圍繞0.50%上方波動，僅有一項產品國股貼(6M)報價區間為0.48%/0.47%。此外，10日交易走勢圖顯示，7月1日，主流票據產品從6月末的0.2%左右低位被迅速拉升到0.5%左右水平，並一直維持橫盤至今。

　　另有華南某城商行金市業務人士表示，前兩個月，行業信貸投放疲軟導致部分銀行壓價購入票據衝量，甚至有機構虧錢買票據來完成規模考核。他並指出，此前月末會不時出現0.2%、0.1%的極端交易價格，即所謂的「以價換量」。但如果價格不夠低，持票的銀行不願放出票據，二級市場交易量回落，部分依賴票據的中小銀行或難以補足信貸缺口。
《經濟通通訊社14日專訊》

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