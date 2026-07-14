《Ａ股評論》多家量化機構否認「韓國因子」影響A股：行業極少使用韓國數據

受外圍股市波動、科技資產階段性止盈壓力有所顯現等因素疊加影響，A股市場昨日(13日)再次震盪走弱。當日盤後，一則關於「A股的量化策略早已將韓國科技股走勢納入因子模型，並在A股市場內部引發不同科技板塊連鎖反應」的市場傳聞，在業內廣泛傳播。據《中國證券報》向多家頭部量化私募機構採訪求證，上述傳聞並不合理，行業極少使用韓國數據。



報道引述一位規模超200億元人民幣的量化私募創始人的說法稱：「從行業層面看，國內頭部量化機構極少會使用韓國數據來挖掘因子，這種所謂傳聞純屬外行『小作文』。今天量化行業也是普遍大虧，我盤後了解到，大部分同行今天(13日)的超額收益都是負數。」對於昨日市場的下跌原因，上述私募人士認為：「市場漲多了就會跌，跌多了就會漲，不應當有『陰謀論』」。



另一家百億級量化私募總經理亦認為，上述傳聞並不公允，「假如量化機構完全依據海外科技股的漲跌來進行交易，長期必然會是負超額，大部分量化機構不會這麼做。量化行業總體還是通過尋找並持有優質公司來獲取超額」。



此外，一家以量化中性為特色的知名量化私募創始人也表示，「這種說法完全沒道理」。他指出，近幾天A股的調整更多是全球市場的相關性體現，以及前期科技資產擁擠度偏高所導致。該私募人士進一步強調，目前A股主要權重指數估值合理，後續市場進一步調整空間有限。

《經濟通通訊社14日專訊》