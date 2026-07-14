《神州金融》存100萬解鎖5.25%利息？國有四大行：虛假信息，提高警惕

據《央視新聞》報道，從中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國銀行了解到，近期，有不法分子利用第三方互聯網平台以及社交媒體等渠道，冒用四大國有商業銀行名義，發布「存100萬人民幣解鎖5.25%利息」、「固定年化收益5%」等虛假高息收益廣告，並且以此誘導消費者添加微信等聯繫方式，進而推介境外保險產品或者投資境外平台項目等，牟取高額傭金甚至實施詐騙。



報道指，四家銀行均表示，當前不存在這類存款產品，相關宣傳都是虛假信息。希望金融消費者提高警惕，保護好自身的合法權益與資金安全。



四家銀行並呼籲金融消費者提高警惕，甄別虛假宣傳，切勿輕信以「國有大行高息定存」或類似高收益宣傳為噱頭的引流信息。對於明顯高於市場正常水平的收益承諾，應保持高度警惕，謹防落入非法集資或詐騙陷阱。



四家銀行又提醒，金融消費者切勿通過非正規渠道購買保險或資產管理產品。如需辦理存款、理財等金融業務，應通過商業銀行的營業網點、官方網站、手機銀行App、網上銀行、官方客服熱線等正規渠道諮詢辦理。同時，要加強防範，保護個人隱私，勿輕易添加陌生人為好友或點擊不明鏈接，並切勿向陌生人透露個人身份證號、銀行卡號、密碼及短信驗證碼等關鍵信息，避免資金遭受損失。

《經濟通通訊社14日專訊》