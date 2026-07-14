【數據前瞻】機構：中國二季度GDP增速或放緩至4.5%，6月工業料穩增、消費仍負增長

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局將於明日公布二季度GDP及6月工業增加值、投資和消費等數據。《路透》綜合54家機構預估中值顯示，受能源衝擊以及內需低迷等因素影響，中國二季度國內生產總值(GDP)同比增速料放緩至4.5%，一季度為5%；同時13家機構預估中值顯示，二季度GDP環比增速預計亦降至0.9%。



此外，逾40家機構預估中值顯示，得益於人工智能熱潮帶動下出口持續強勁，中國6月規模以上工業增加值同比增速料從5月的4.5%加快至4.7%；社會消費品零售總額同比延續跌勢，但跌幅料從5月的0.6%收窄至0.1%；上半年固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至4.9%。



*花旗：經濟現企穩跡象，4.5%季度GDP增長或為全年低點*



投行花旗稱，維持二季度GDP同比增長4.5%的預期不變，「這可能成為全年低點」。從月度數據來看，經濟活動或已顯現出一些企穩跡象。花旗並預計，中國6月工業增加值同比增長4.6%，主要受AI相關出口和投資的支撐。對於消費的表現，花旗認為，在有利的基數效應支撐下，6月社會消費品零售總額增速有望轉正，同比料增長0.6%。



投資方面，花旗認為，固定資產投資仍將對經濟增長構成拖累，預計1-6月累計同比降幅將擴大至4.5%，不過單月降幅可能收窄至中個位數水平。



*招商宏觀：料汽車繼續拖累6月整體消費表現*



招商宏觀張靜靜團隊預計，6月工業增加值同比小幅上行至4.8%左右，生產端邊際修復，但仍是「外需強、內需弱、高技術強、地產鏈弱」的結構。該團隊並預計6月社零同比持平，較5月上行但仍屬於低位修復；其並指出，端午假期對文旅、餐飲、短途出行和線下休閑形成支撐，但汽車拖累仍然明顯，因此6月消費讀數更可能表現為「服務消費改善、商品消費平淡、汽車繼續拖累」。

《經濟通通訊社14日專訊》