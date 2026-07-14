《中歐關係》中國外交部敦促歐方停止為非法「南海裁決」站台背書，以免影響雙邊關係與合作

歐美及菲律賓等14個國家在12日發表「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明；歐盟則發表了單獨聲明，聲稱裁決是「和平解決爭端的里程碑式決定」，各方應尊重並履行，維護《聯合國海洋法公約》賦予的自由與權利，特別是航行和飛越自由。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，日前幾個歐洲國家參與美菲發表所謂「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明，歐盟也發表相關聲明，歪曲事實、惡意抹黑，中方對此強烈不滿和堅決反對。外交部歐洲司負責人已分別約談有關國家駐華使館和歐盟駐華代表團負責人，提出了嚴正交涉。中方敦促歐方謹言慎行，停止為非法「裁決」站台背書，以免影響中歐關係與合作。



林劍強調，中國在「南海仲裁案」問題上的立場是明確的、一貫的、堅定的。所謂「仲裁庭」是出於政治目的臨時拼湊，本身毫無權威性和公正性，有關「仲裁」違反國際法基本原則，只是少數幾個美西方國家出於遏壓中國的政治目的作秀，中國不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

《經濟通通訊社14日專訊》