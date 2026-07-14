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AH股新聞

14/07/2026 16:19

【數據解讀】機構指中國6月出口高增受益於AI需求，大規模刺激措施緊迫性降低

　　海關總署最新公布數據顯示，中國以美元計價6月出口同比增長27%，增速為四個月最高；進口同比增36%，增速創五年新高。兩者均大勝預期。

*澳新銀行：AI泡沫爭議加大，半導體對出口貢獻或會下降*

　　澳新銀行中市場經濟學家邢兆鵬表示，出口高增，主要受益於半導體產業和有色因AI需求漲價，以及地緣政治影響原油進口。當前隨著AI泡沫爭議加大，後續半導體對出口貢獻預計有所下降，但進口端高端芯片和原油仍有大幅增長的空間，預計下半年貿易順差有望縮小。維持全年進口同比增長25%、出口同比增長15%的預測不變。

*國泰海通：料政策寬鬆將聚焦經濟特定薄弱環節*

　　國泰海通證券旗下GTJAI首席經濟學家周浩亦指，中國出口部門持續受益於當前人工智能驅動的產業升級周期以及更廣泛的朱格拉（Juglar）投資周期。全球對AI基礎設施、先進電子產品和資本設備的需求上升，仍然是中國製造業出口的重要支撐。由於外部需求表現好於預期，政策制定者推出大規模刺激措施的緊迫性降低。未來的政策寬鬆可能仍將是針對性和漸進式的，聚焦於經濟的特定薄弱環節，而非廣泛的宏觀刺激。
 
《經濟通通訊社14日專訊》

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