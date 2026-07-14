【數據解讀】機構：中國6月進口增速繼續高增，惟不應視為內需旺盛的證據

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海關總署最新公布數據顯示，中國以美元計價6月出口同比增長27%，增速為四個月最高；進口同比增36%，增速創五年新高。兩者均大勝預期。



*ING：科技相關以外進口類別依然疲軟*



ING大中華區首席經濟學家宋林表示，今年上半年的出口規模已接近2025年前7個月的水平。基本情景是出口將保持穩健增長。不過，需要密切關注兩項風險：已故美國參議員格雷厄姆提出的俄羅斯制裁法案以及歐盟可能的關稅上調。進口方面，科技相關進口佔主導地位，而其他進口類別依然疲軟，反映出國內需求環境疲軟。即將公布的經濟活動數據，可能會凸顯這種日益加劇的分化格局。



*銀河證券：自非洲進口增加拉高整體進口增速*



銀河證券宏觀經濟分析師呂雷指出，6月進口增速維持開年以來高增態勢，月度進口額首次超過2800億美元級別。一是戰略性、能源安全類產品以及科技領域商品進口加速；二是中國主動擴大進口，對非洲建交國全面實施進口商品零關稅舉措後，自非洲進口增加進一步支撐進口增速上行。



*凱投宏觀：半導體價格飆升是推高進口值關鍵因素*



凱投宏觀(Capital Economics)中國首席經濟學家Julian Evans-Pritchard則稱，6月貿易額再次大幅攀升，這主要反映了在AI熱潮推動下半導體價格近期飆升。但即使撇開這一點，外部對中國商品的需求仍然強勁，尤其是在綠色科技領域。進口增速也出現躍升，但這不應被視為內需旺盛的證據。與出口一樣，半導體價格飆升是推高進口值的關鍵因素。伊朗戰爭也是如此--儘管大宗商品價格已從高點回落，但與一年前相比仍處於高位。不過，6月的進口量數據提供了一些令人鼓舞的跡象。儘管石油進口繼續下滑，但中國對其他大宗商品的需求出現改善跡象。

《經濟通通訊社14日專訊》