《Ａ股行情》滬綜指低開0.12%，李強促加大逆周期調節

美伊緊張局勢升級，帶動國際原油價格急速反彈。特朗普稱，美國將重新實施針對伊朗的封鎖令，並將對經由霍爾木茲海峽運輸的所有貨物按20%比例收取補償。滬深股市今早漲跌不一，滬綜指低開0.12%，報3909.27點，深成指高開0.07%，創業板指高開0.16%。盤初石油板塊造好，航空、工業氣體概念走低。



國務院總理李強7月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調保持高質量發展戰略定力，加大逆周期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策，切實鞏固拓展經濟穩中向好態勢。



中國國務院原則同意《擴大消費「十五五」規劃》，目標到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元（人民幣．下同）左右。規劃明確，支持金融機構擴大消費領域信貸投放，加大對消費領域經營主體的信貸支持力度；優化實施個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策。零售概念早盤震盪走高。



另外，人民銀行公布，今日進行2365億元7天期逆回購，公開市場今日有100億元逆回購到期，即今日淨投放2265億元。



《經濟通通訊社14日專訊》