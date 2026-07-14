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14/07/2026 15:05

《Ｂ股行情》上證B股指數平收，深證B收升0.7%

　　上證B股指數收升不足0.1%，報273.58點。深證B股指數收升0.7%，報1093.92點。
《經濟通通訊社14日專訊》

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