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AH股新聞

14/07/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.66%失守三千九，科創50跌超3%，半導體股重挫

　　A股市場早間衝高回落，三大指數集體翻綠。滬綜指半日收跌0.66%報3887.93點，失守3900點關口；深成指軟0.42%，創業板指衝高回落收跌0.29%，此前一度漲近2%；科創50跌幅擴大至3.45%。

　　從板塊來看，半導體、芯片板塊重挫，中芯國際(滬:688981)挫近8%，寒武紀(滬:688256)跌超3%，海光信息(滬:688041)跌超5%，華虹宏力(滬:688347)、中微公司(滬:688012)、盛合晶微(滬:688820)等紛紛走低。隔夜美股芯片股集體下跌，費城半導體指數大跌超4%，閃迪(US.SNDK)暴跌超12%，SK海力士美國ADR挫逾9%至發行價附近。

　　受地緣政治與國際油價波動影響，航空、船舶板塊亦集體承壓。7月13日，WTI原油期貨結算價收報78.14美元/桶，上漲6.73美元，漲幅9.42%。布倫特原油期貨結算價收報83.30美元/桶，上漲7.29美元，漲幅9.59%。

　　至於石油股則隨國際油價走強，另外，煤炭板塊逆勢上漲，大有能源(滬:600403)漲停。國家發改委經濟運行調節局煤炭處處長劉洪波指出，今年以來，長協簽訂履約質量持續提升，電煤供應總體保障有力。上半年，煤炭企業依法合規釋放產能，嚴格長協合同履約，全國煤炭產量處於歷史同期高位。
《經濟通通訊社14日專訊》

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