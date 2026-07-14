《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.64%%，深成指升2.16%

A股市場午後由跌轉升，三大指數集體翻紅。滬綜指升0.64%，報3938.85點，滬深300指數升1.32%，深成指漲2.16%，創業板揚指3.01%。上海B股升跌0.2%，深圳B股升0.4%。建材、有色板塊漲幅居前，MLCC概念拉升，航空、軍工板塊續跌。
《經濟通通訊社14日專訊》
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14/07/2026 13:35
A股市場午後由跌轉升，三大指數集體翻紅。滬綜指升0.64%，報3938.85點，滬深300指數升1.32%，深成指漲2.16%，創業板揚指3.01%。上海B股升跌0.2%，深圳B股升0.4%。建材、有色板塊漲幅居前，MLCC概念拉升，航空、軍工板塊續跌。
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