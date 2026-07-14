《Ａ股焦點》化工板塊震盪反彈，業內預喜上市公司暫佔逾八成

化工板塊震盪反彈，福斯特(滬:603806)、宿遷聯盛(滬:603065)等多股漲停，金宏氣體(滬:688106)漲近8%，呈和科技(滬:688625)、和邦生物(滬:603077)升逾6%，衛星化學(深:002648)彈5%。



消息面上，化工行業已經發布2026年半年度業績預告的64家上市公司中，有53家預喜，預喜比例約為82.81%。

《經濟通通訊社14日專訊》