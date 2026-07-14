  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

14/07/2026 10:54

《Ａ股焦點》化工板塊震盪反彈，業內預喜上市公司暫佔逾八成

　　化工板塊震盪反彈，福斯特(滬:603806)、宿遷聯盛(滬:603065)等多股漲停，金宏氣體(滬:688106)漲近8%，呈和科技(滬:688625)、和邦生物(滬:603077)升逾6%，衛星化學(深:002648)彈5%。

　　消息面上，化工行業已經發布2026年半年度業績預告的64家上市公司中，有53家預喜，預喜比例約為82.81%。
《經濟通通訊社14日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平...

14/07/2026 09:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金