《Ａ股焦點》煤炭板塊領漲，發改委指煤炭是中國應對複雜能源形勢最大底氣

由中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會主辦的2026年夏季全國煤炭交易會7月9日至10日在新疆烏魯木齊舉辦，主題是「強化煤炭兜底保障作用，提高煤炭安全保障水平」。國家發改委經濟運行調節局煤炭處處長劉洪波指出，今年以來，長協簽訂履約質量持續提升，電煤供應總體保障有力，保供基本盤不斷夯實，煤炭仍然是中國應對複雜能源形勢的最大底氣。上半年，煤炭企業依法合規釋放產能，嚴格長協合同履約，全國煤炭產量處於歷史同期高位。



煤炭板塊領漲，大有能源(滬:600403)漲停，昊華能源(滬:601101)升近8%，淮北礦業(滬:600985)、兗礦能源(滬:600188)、山煤國際(滬:600546)彈逾6%，晉控煤業(滬:601001)、陜西黑貓(滬:601015)、山西焦煤(深:000983)、中國神華(滬:601088)等齊漲。



業內人士透露，今年上半年，原煤日均產量穩定在1200萬噸以上，全國統調電廠存煤超過2億噸，平均可用天數超過30天。國家鐵路集團物流中心副主任陳沛介紹，上半年，國家鐵路煤炭運量達到10.5億噸，同比增長3.4%，其中電煤7.0億噸。

《經濟通通訊社14日專訊》